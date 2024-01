Sinner sbarca a Fiumicino, gli applausi in aeroporto

Jannik Sinner, dopo il trionfo agli Australian Open, è rientrato in Italia da Melbourne, via Dubai, con un volo di linea della Emirates arrivato a Fiumicino poco dopo le 12. Dove nel primo pomeriggio ad attendere il re del tennis,che ha appena conquistato il suo primo slam (e il primo per un italiano dal 1976), sarà dalla premier. Meloni, già sui social ha applaudito la sua impresa, degna di un vero campione. Mentre nella giornata di Giovedì 1 Febbraio 2024 Sinner e tutta la nazionale che ha vinto la Davis saliranno al Quirinale, ricevuti dal Presidente Mattarella.

Il re del tennis all’arrivo in Aeroporto, dove nel frattempo nella zona arrivi del terminal 3 si erano radunati fotografi e troupe televisive, è stato accolto e festeggiato allo sbarco dalla società di gestione Aeroporti di Roma che già domenica scorsa, non appena terminata la finale degli Australian Open, aveva celebrato sul proprio profilo Instagram, Rome Airports, il successo dell’altoatesino postando le immagini del momento della vittoria in rimonta per 3 a 2 contro Daniil Medvedev accompagnate dalla scritta: “Orgoglio italiano Ti aspettiamo!”.

Accompagnato poi da Adr e dalla Polaria, Sinner, in tuta, occhiali da vista con montatura nera, e con il borsone da tennis portato sulle spalle, è passato salutando con un cenno della mano accompagnato da un sorriso, ha raggiunto l’esterno del terminal, applaudito al suo passaggio dai viaggiatori presenti e dal personale di scalo ADR, dove ad attenderlo c’era un’auto con la quale si è diretto in città.