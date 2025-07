Smile House, rinnovato l’accordo con Regione Lazio e ASL Roma 1

Smile House Fondazione ETS annuncia con soddisfazione la firma del nuovo Protocollo d’Intesa con la Regione Lazio e l’ASL Roma 1, siglato il 20 maggio scorso.

L’accordo estende per altri cinque anni la collaborazione avviata oltre dieci anni fa e consolidata nel 2017, con l’obiettivo di rafforzare il Centro Smile House di Roma, presso l’Ospedale San Filippo Neri, come Centro di Eccellenza per la cura delle malformazioni cranio-maxillo-facciali.

Dal 2017 ad oggi, presso il centro sono stati trattati 334 pazienti, bambini e giovani adulti, attraverso un percorso di cura multidisciplinare e personalizzato, che va dalla diagnosi prenatale fino al completamento dello sviluppo.

Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha sottolineato il valore strategico e umano dell’intesa: “Confermiamo un modello multidisciplinare che ha già dato risultati concreti e che vogliamo potenziare, anche in ambito formativo e scientifico”.

Stefano Zapponini, già Presidente della Fondazione, ha ricordato come l’accordo arrivi in un anno simbolico, in cui la Fondazione celebra 25 anni di attività, ribadendo l’impegno per garantire cure accessibili e di alta qualità.

Il Direttore Generale della ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle, ha definito l’accordo una “pietra miliare”, utile per rafforzare la rete di supporto medico e chirurgico e dare continuità a un’esperienza virtuosa guidata dal Dott. Domenico Scopelliti.

Il Protocollo prevede:

Consolidamento dell’attività clinica e chirurgica presso il P.O. San Filippo Neri;

Sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica;

Istituzione di borse di studio per giovani ricercatori;

Progetti di formazione specialistica e cooperazione internazionale con gli altri 8 centri Smile House in Italia e all’estero.

Regione Lazio e ASL Roma 1 si impegnano a garantire spazi, risorse e stabilità per sostenere un modello assistenziale che unisce cura, ricerca e innovazione, migliorando concretamente la vita dei pazienti e delle loro famiglie.

