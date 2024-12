Sorpresi con gli “attrezzi del mestiere”: due giovani arrestati per tentato furto in abitazione

Stavano studiando un piano per svaligiare alcune abitazioni, ma i loro movimenti sospetti hanno attirato l’attenzione dei carabinieri.

Due giovani di origine romena, entrambi 23enni e già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati con l’accusa di rapina aggravata in abitazione.

Secondo quanto ricostruito, i militari hanno notato i due uomini aggirarsi con fare sospetto nei pressi di via Cassia, vicino a un complesso residenziale.

Decidendo di seguirli, li hanno sorpresi mentre scavalcavano le recinzioni delle abitazioni, presumibilmente per individuare un appartamento da svaligiare.

Quando i militari sono intervenuti per fermarli, i due giovani hanno reagito cercando di fuggire e aggredendo i carabinieri nel tentativo di sottrarsi all’arresto. Tuttavia, dopo una breve colluttazione, sono stati bloccati.

Una volta perquisiti, i carabinieri hanno trovato nello zaino dei giovani un vero e proprio kit per furti, contenente passamontagna, cacciaviti, guanti e torce. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Su disposizione della Procura della Repubblica, i due 23enni sono stati arrestati e accompagnati nelle aule dibattimentali di piazzale Clodio, dove il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per loro la custodia cautelare in carcere.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.