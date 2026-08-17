Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico
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Sorpreso al posto di blocco con centinaia di pillole anabolizzanti: arrestato 51enne

L'uomo è stato fermato a bordo della propria auto in via Lenin: addosso aveva 100 pasticche di Stanozololo e quasi 800 euro in contanti. Nella successiva perquisizione in casa scovate altre dosi, testosterone e contabilità dello spaccio

Redazione - 17 Agosto 2026

Un posto di blocco di routine lungo le strade della Capitale si è trasformato nell’ennesimo colpo al traffico illecito di sostanze vietate.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un uomo italiano di 51 anni, gravemente indiziato del reato di commercio illecito di sostanze dopanti.

L’operazione è scattata nel pomeriggio di ieri in via Lenin, dove i militari avevano allestito un punto di verifica per la circolazione stradale.

Dalla strada alla casa di San Cesareo: il sequestro di farmaci e appunti

Fermato a bordo del proprio veicolo per un controllo ordinario, l’atteggiamento del 51enne ha spinto gli operanti ad approfondire le verifiche personali e veicolari:

Il controllo in auto: Addosso all’uomo sono state rinvenute 100 pasticche di Stanozolol — un noto farmaco ad azione anabolizzante — insieme a 795 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio;

La perquisizione domiciliare: I Carabinieri hanno quindi esteso le perquisizioni presso la sua abitazione a San Cesareo, nella provincia sud-est di Roma.

Nell’immobile sono state individuate e sequestrate altre 200 pillole di Lanavr Oxandrolone, una fiala di testosterone e vari manoscritti contenenti cifre, nomi e contabilità riconducibili al rendiconto del traffico di sostanze dopanti.

L’uomo è stato ristretto agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

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