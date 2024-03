Spaccata nella notte al bar tabacchi, a Colli Aniene: in fuga con sigarette e gratta e vinci

Spaccata e furto in piena notte al bar tabaccheria a Colli Aniene, banda in fuga con tabacchi e gratta e vinci. Sfondata la saracinesca e la porta d’ingresso con un’auto usata come ariete i predoni sono scappati con il bottino.

L’allarme è scattato intorno all’1:00 di notte di Lunedì 18 Marzo 2024 alla tabaccheria di viale Ettore Franceschini. In tre – guanti e volti coperti – hanno lanciato una vettura di retromarcia contro la serranda del locale abbattendola. Una volta all’interno hanno rubato sigarette e gratta e vinci e si sono allontanati prima dell’arrivo della polizia.

Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del commissariato San Basilio di polizia. Svolti i primi rilievi gli investigatori hanno acquisito le immagini di videosorveglianza cominciando una battuta di ricerca con i ladri riusciti al momento a dileguarsi. Resta da quantificare il bottino.

