Sport e riqualificazione a Torre Maura: iniziati i lavori per il nuovo palazzetto

Ruspe in azione a Torre Maura, dove sono ufficialmente partiti i lavori per la realizzazione di un nuovo playground in via Walter Tobagi, all’altezza di via dell’Usignolo.

Un progetto atteso da anni che, entro tre mesi, cambierà volto a un’area da tempo abbandonata, restituendola al quartiere sotto una nuova veste: quella di un palazzetto dello sport moderno e accessibile.

Ad annunciare l’apertura del cantiere sono stati l’assessore allo Sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato, e il consigliere capitolino Mariano Angelucci, che ha seguito da vicino l’intero iter.

Due fasi di intervento: dal campo abbandonato al palazzetto

Il progetto si articola in due fasi principali. Nella prima, il vecchio campo da basket, oggi inutilizzato, verrà trasformato in un campo regolamentare adatto sia alla pallavolo che alla pallacanestro.

Un impianto polifunzionale che potrà essere omologato per competizioni agonistiche, diventando un punto di riferimento non solo per Torre Maura, ma anche per i vicini V e VII Municipio.

Conclusa questa prima parte — che durerà circa novanta giorni — prenderà il via la seconda fase, quella della copertura: nascerà così un palazzetto dello sport dotato di pannelli fotovoltaici, accessi per persone con disabilità, tribune, spazi per il rimessaggio delle attrezzature e nuove alberature per contenere l’impatto acustico e ambientale.

Onorato: “Da campo abbandonato a presidio di sicurezza e aggregazione”

A dare il via simbolico ai lavori, pala alla mano, è stato l’assessore Onorato:

“In 90 giorni trasformeremo questo campo da basket abbandonato di via Tobagi in un playground polifunzionale – ha dichiarato – e con la seconda parte dei lavori arriveranno la copertura, i pannelli solari e le tribune. Diventerà uno spazio pubblico aperto a tutti, un punto di aggregazione e un presidio di sicurezza per il quartiere”.

Angelucci: “Una promessa mantenuta, grazie al lavoro di squadra”

Accanto a lui, il consigliere capitolino Mariano Angelucci, che ha ricordato come il progetto sia nato da un impegno preso davanti ai cittadini:

“Questo intervento è il risultato di una promessa fatta in campagna elettorale e oggi mantenuta grazie a un grande lavoro di squadra. Un ringraziamento al sindaco Roberto Gualtieri, all’assessore Onorato, al consigliere municipale Compagnone, al dipartimento Sport, a Risorse per Roma, alla direzione generale e a tutte le realtà del territorio che ogni giorno si impegnano per Torre Maura: dal Comitato di Quartiere Torremaura al Comitato Inquilini Ex Isveur, da Cittadinanza Attiva a Spazio 6, fino agli inquilini delle case Ater. Lavorando insieme – ha concluso – stiamo trasformando Roma e scrivendo la storia di molti territori”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.