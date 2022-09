“Sport in piazza” arriva a Fabrica di Roma e Formello

Sarà un lungo week end di sport quello che attende i cittadini di due località dell’area metropolitana di Roma, Fabrica di Roma e Formello, che ospiteranno una tappa di Sport in Piazza, l’evento promozionale del CONI Lazio che rientra nel protocollo d’intesa “CONI e Regione, compagni di Sport” e che coinvolge anche lo sport per i disabili grazie alla collaborazione del Cip Lazio.

La prima tappa è in programma domani, sabato 1 ottobre, a Fabrica di Roma, dove dalle 10 alle 16, in Piazza Madre Teresa di Calcutta, grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale che ha coinvolto le società sportive territoriali si potranno praticare gratuitamente calcio, pallavolo, tennis, scacchi, basket e duathlon, ai quali si aggiungeranno canottaggio e badminton con gli istruttori federali coinvolti dal CONI Lazio.

Domenica 2 ottobre, invece, il centro storico di Formello si trasformerà, come ormai accade da anni, in una palestra a cielo aperto per accogliere le numerose società sportive del territorio coinvolte dall’Amministrazione comunale.

Dalle 15 alle 20, si potranno praticare e assistere anche alle esibizioni di pallavolo, karate, calcio, pallacanestro, ginnastica ritmica e artistica e mountain bike. In Piazza San Lorenzo, invece, si potranno praticare tennis, scherma, canottaggio e badminton con gli istruttori federali coinvolti dal CONI Lazio.