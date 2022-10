Sport, Nanni (Lista Calenda): Approvata mozione per Bando ICS-Anci

“Esprimo soddisfazione per l’approvazione all’unanimità della mozione che ho presentato affinché Roma Capitale prenda in considerazione la possibilità di partecipare al bando “Sport Missione Comune 2022”.

Così in una nota Dario Nanni, consigliere della Lista Civica Calenda e vicepresidente della commissione sport.

“Nell’atto approvato – prosegue il comunicato – si invita il Sindaco e la Giunta a valutare le opportunità offerte da questo avviso, che prevede la possibilità da parte delle amministrazioni locali di poter fino a sei milioni di euro che possa essere restituiti in 15 anni a tasso zero, per riqualificare, per la realizzazione e al miglioramento dell’impiantistica sportiva, anche scolastica e per l’efficientamento energetico. A Roma ci sono molti impianti e molte palestre sui quali vanno effettuati interventi urgenti e poi ci sono degli impianti come la pista di atletica di Tor Tre Teste o l’impianto di Casal Bertone in cui andrebbero effettuati interventi di manutenzione straordinaria.

Mi auguro – conclude Nanni – che ci siano le condizioni per poter partecipare a questo bando, attingendo ai fondi messi a disposizione e soprattutto che s’ intervenga sui tanti impianti e le tante palestre di proprietà comunale che oggi hanno bisogno di urgenti interventi di manutenzione”.