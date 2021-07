Sportcity Day: a migliaia nei parchi e nelle piazze italiane

Mancano due mesi esatti al grande evento di lancio nazionale promosso dalla Fondazione SportCity, un laboratorio indipendente di idee e progetti nato dalla necessità di studiare l’impatto dello sport e dell’attività fisica sul benessere nelle città e sulla qualità della vita dei cittadini, che gode del patrocinio del CONI, CIP, Sport e Salute, Rappresentanza Europea in Italia, Istituto per il Credito Sportivo, Rai per il Sociale e con la media partnership di Rai Sport.

Il 19 settembre prossimo, in diverse città italiane, tra le quali Bari, Bitonto, Cagliari, Cuneo, Castelbuono di Sicilia, Catania, Cuneo, Firenze, Lucca, Milano, Milazzo, Palermo, Prato, Reggio Calabria, Roma, Torino, Venezia, si celebrerà lo SportCity Day, una giornata interamente dedicata allo sport sostenibile negli spazi urbani e nelle aree verdi. Lo sport praticato liberamente ha rafforzato la propria posizione all’interno del contesto sociale durante questo lungo periodo di pandemia, e in particolare si è riscoperta l’importanza sociale dello sport.

Per questo la Fondazione SportCity organizzerà, in collaborazione con i Comuni, la prima giornata nazionale italiana dedicata alla sportivizzazione delle città: spazi aperti, coinvolgimento dei cittadini, attrezzature per lo sport outdoor invaderanno i centri urbani selezionati per questo primo appuntamento.

Un webinar dal vivo metterà in rete le esperienze e consentirà anche alle Città non coinvolte di apprezzare le potenzialità della diffusione di stili di vita sani attraverso lo sport, uniti alla trasformazione urbana orientata all’attività fisica.

Il format prevede l’organizzazione di eventi sportivi nei luoghi aperti e accessibili a tutti e nell’occasione le città ospiteranno spazi dedicati ad ActionAid, con il suo progetto “Squadra del Cambiamento”, e alla Run Rome The Marathon, che darà il via a una FunRace diffusa, ovvero a una corsa non competitiva aperta a tutti.

Le città che ospiteranno lo SportCity Day saranno anche firmatarie della SportCity Declaration.

“L’idea nasce dalla volontà e l’esigenza di festeggiare una rivoluzione dolce che sta migliorando il nostro Paese, rendendo più felici i cittadini – dice Fabio Pagliara, presidente della Fondazione SportCity – individuando l’obiettivo concreto di promuovere iniziative per trasformare le Città attraverso la pratica sportiva. E per questo serve una collaborazione totale con i decisori politici. Praticare sport nelle città italiane, recuperando l’incredibile bellezza dei luoghi, è una delle più grandi sfide e delle più belle opportunità da cogliere in questo momento per migliorare le condizioni di vita dei cittadini. Il 19 settembre, in tante città italiane, vorremmo lanciare proprio questo messaggio con una serie di eventi coinvolgenti e aperti a tutti“.