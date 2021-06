Sprint Ufficio, servizio professionale e cortese dal 1984 a Colli Aniene

Nel Numero Zero del 1987 di Abitare A troviamo la pubblicità della ditta che oggi porta la denominazione di Sprint Ufficio e che allora si intitolava Cl.FI. ·s.n.c..di Fiacconi S&C. I servizi offerti: “Contabilità – Amministrazione – Organizzazione – Informatica – Concessionario Buffetti”. Stessa sede, Viale P. Togliatti, 1465 e stesso telefono di oggi, 064062820, ma senza il prefisso 06 che allora non era ancora in uso.

“Molto cortesi e organizzati. Li consiglio”. (Claudio D), “Professionalità e cortesia al servizio dei clienti” (Flavio p), “Professionale, cortese e servizio veloce, Ottimo”. (Francesca L). Sono solo alcuni dei giudizi rilasciati dai clienti su Sprint Ufficio di viale Togliatti 1465 dove siamo passati per una breve intervista a Giancarlo Fiacconi.

Come è nata la vostra azienda e come si è sviluppata?

L’impulso alla nascita del nostro negozio è venuto dalla sconfinata ammirazione dell’attività della Buffetti. Per questo aprimmo questo locale dando vita Gianfranco ed io alla nostra cartoleria, con spirito pioneristico e impadronendoci giorno per giorno del nostro mestiere, fino a chiedere ed ottenere l’incarico da Buffetti di commercializzare i suoi prodotti arricchendoci della professionalità di questa importante ed eccellente ditta di riferimento. Ci occupiamo di forniture di prodotti di cancelleria e consumo per aziende e privati. Forniamo soluzioni e servizi per uffici e Ditte.

Per quanto riguarda la cancelleria e carta trattiamo i marchi leader del mercato. Vendiamo inchiostri e ricambi per fotocopiatrici, stampanti e multifunzione. Offriamo servizi per la corretta organizzazione degli spazi lavorativi e dell’archiviazione cartacea.

Quali le ragioni del successo della ditta?

Innanzitutto alla nostra passione e il nostro impegno, al continuo aggiornamento, al fatto di essere un’impresa familiare e quindi con grande spirito di adattamento alle singole esigenze. E infine la professionalità e l’appeal di un marchio rinomato come Buffetti, leader indiscusso nel settore.

Come ricorda il quartiere al momento della fondazione della vostra ditta?

Ricordo praticamente tutto. Noi siamo cresciuti del resto con il quartiere. Colli Aniene era in continua evoluzione, crescevano i palazzi, arrivavano nuove famiglie e c’era un’indubbia serie di difficoltà dovuta alle strade in costruzione, ai collegamenti inesistenti.

I comportamenti dei clienti come sono cambiati?

Sono profondamente cambiati adeguandosi alla rivoluzione elettronica, anche se molti dei nostri articoli resistono a tutt’oggi. I clienti sono più smaliziati, si informano sull’on line, anche se non è tutto oro quello che riluce in internet. E quando hanno bisogno di un consiglio valido tornano da noi. Anzi noi possiamo vantare, grazie alla nostra quasi quarantennale esperienza e affidabilità rapporti molto amichevoli con i clienti e in tempi non pandemici si andava anche a cena insieme con quelli di più lunga e consolidata conoscenza.

Come vedi la situazione attuale?

Certamente è molto difficile. Riusciamo a stare in piedi ma quello che manca è una prospettiva di futuro.