Stadio della Roma, Bonessio (Europa Verde): “Bene Proposta Deliberazione in Giunta”

“La chiusura della conferenza preliminare dei servizi e l’approvazione in Giunta della proposta di deliberazione di pubblica utilità, fanno ben sperare sul rispetto del cronoprogramma per la realizzazione del nuovo stadio della Roma. Ora sarà necessario affrontare tutte le criticità riscontrate dai vari uffici al termine di questa prima fase. Infatti, la priorità inderogabile è quella di consegnare alla città un progetto con strutture moderne e polifunzionali, aree verdi fruibili ben attrezzate, valorizzazione della mobilità sostenibile e pubblica. Un’opera pubblica realizzata dalla A.S. Roma che, oltre a soddisfare le esigenze della squadra e le aspettative del popolo romanista, sia un valore aggiunto per l’intera città. Il progetto, inoltre, dovrà prevedere strutture ad alta efficienza energetica e a zero impatto ambientale, anche attraverso l’installazione di pannelli solari per produrre energia da fonti rinnovabili e contenere le emissioni. L’iter di discussione che si apre adesso nelle varie Commissione Capitoline competenti servirà a garantire il rigoroso rispetto di tutte le indicazioni fornite dagli Uffici a tutela innanzitutto degli abitanti della zona di Pietralata per i quali il nuovo stadio deve rappresentare un elemento volto a migliorare la vivibilità del quartiere. Come Presidente della Commissione Sport mi impegnerò a studiare ulteriormente ed in modo scrupoloso gli atti allegati alla Proposta di deliberazione e, al contempo, ad assicurare la massima partecipazione di tutti i cittadini. I comitati e le associazioni interessate, se lo richiederanno, saranno ascoltate in Commissione per un confronto aperto così da rendere davvero partecipativo e pubblico il percorso di realizzazione del nuovo stadio della A.S. Roma.” Così in una nota il presidente della Commissione Sport Nando Bonessio.

