Stanno scavando una buca, stanno chiudendo un buca….

A Centocelle tutti i marciapiedi e i bordi stradali sono pieni di foglie secche e anche umide, se non bagnate dalla pioggia.

A via delle Acacie un mezzo contrassegnato Sarim aspirava sul manto stradale. A passo d’uomo percorreva la via, ma non aveva “ la compagnia” degli operatori AMA a piedi. Nessuno che spazzava i marciapiedi, nessuno che spazzava i bordi strada, nessuno che faceva i mucchietti da aspirare. L’aspiratore che ha aspirato? Comunque il fogliame è rimasto dove stava.

Oggi vogliamo modificare l’ottica del nostro lavoro di cronisti, ci scusiamo con gli amministratori ma le nostre segnalazioni non saranno per loro. Sono invece per i cittadini dei quartieri, nostri affezionati lettori, per prevenire … che è meglio di curare.

Nel piccolo giro dei quartieri abbiamo fotografato e segnaliamo:

una buca sul marciapiedi di via dei Frassini, vicino al civico 74

“non si capisce cosa” sia recintato a piazza delle Iris

albero di fico, in dolce crescita, sul manto stradale del parcheggio di piazza delle Orchidee

albero secco, che con il cattivo tempo cadrà, sul marciapiedi di piazza delle Orchidee

rovi, senza le more, sul marciapiedi di piazza delle Orchidee

buca stradale di fronte all’asilo di via Lepetit. Da un giorno e l’altro qualcuno ha tentato di riempirla di terra.