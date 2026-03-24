Stranezze di città, la gentilezza scorre come l’acqua… semplice e naturale

Il 22 marzo 2026 si è celebrata la “Giornata Mondiale dell’Acqua”, un’occasione importante per riflettere sul valore di una risorsa essenziale per la vita.

Non si tratta solo di un elemento indispensabile alla sopravvivenza umana, ma di un pilastro fondamentale per la salute, l’ambiente e lo sviluppo sostenibile del nostro pianeta.

Nella mia precedente vita da runner, la preparazione specifica della maratona includeva diversi lunghi o lunghissimi domenicali.

Circa dieci giorni prima della gara di km 42,195 correvamo l’ultimo lunghissimo di circa trentacinque chilometri e il diciassettesimo chilometro ci portava alla fonte l’Acqua S.Maria alle Capannelle.

Dai gestori della fonte ricevevamo sempre il gesto gentile di un “bicchiere d’acqua”, offerto sempre con il sorriso.

L’acqua sgorgava dalle fontanelle che erano sopra le vasche di marmo, ancora visibili vicino al parcheggio.

Rinfrescati ed idratati riprendevamo la corsa per rientrare a Tor Tre Teste da dove eravamo partiti.

La fonte l’Acqua S.Maria alle Capannelle si trova in via del Casale della Sergetta, una traversa di via Appia Nuova al km 12,500. È situata all’interno del Parco Regionale dell’Appia Antica, vicino all’Ippodromo delle Capannelle, ed è attiva dal 1952.

Oggi, In questa attuale vita da cicloturista, quei trentacinque chilometri li percorro quasi tutti giorni in bicicletta.

Arrivo a via del Casale della Sergetta, parcheggio la bici vicino alla panchina e in mezzo al verde, e dai gestori ricevo sempre quel gesto gentile di riempire la mia borraccia di acqua.

Offrire l’acqua è un gesto che va oltre il dissetare il runner o il ciclista, è un atto di cura e ospitalità, è un gesto che crea un legame e mostra attenzione verso l’ospite, è la gentilezza che allontana la diffidenza e offre uno spazio di incontro e umanità.

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