Stranezze di città, la “sentinella” sola sorvegliata dal marmo freddo dell’anfiteatro

L’ulivo appena piantato, davanti all’anfiteatro nel parco Tor Tre Teste, non si sa da chi, appena ha visto il nostro amico fotografo-camminatore Angelo Calabrese gli ha parlato salutandolo con i suoi rami in questa mattinata ventosa:

“​Eccomi qui. Mi sono svegliato con il marmo freddo dell’anfiteatro alle spalle e un vuoto sconosciuto davanti.

Non sono di questo parco e non ricordo da dove provengo.

Laggiù, a cento metri di distanza, ci sono degli altri ulivi e questa mattina ​ho provato a lanciargli un saluto.

Il vento di tramontana ha portato via il mio “buongiorno” e loro sono rimasti immobili, hanno capito che non appartengo alla loro famiglia, non sono nemmeno un loro lontano parente.

Gentile camminatore, tu sai chi mi ha portato qui?

Sono stato il gesto d’amore di un giardiniere o il colpo di testa di un sognatore abusivo che voleva regalarmi un palcoscenico?

Chiunque sia stato, mi ha lasciato solo davanti alla platea vuota dell’anfiteatro, in attesa che qualcuno, finalmente, mi riconosca”.

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