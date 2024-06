Stranezze in città, da Tor Tre Teste a “la piccola Londra”

“Pizzata” mensile con i vecchi amici runners. Siamo quasi tutti nonni e i nostri figli, con le loro famiglie, non abitano più a Roma, lavorano e vivono a Milano, a Torino, a Londra, a Glasgow, a Barcellona.

Riccardo nei prossimi giorni partirà per Londra, perché è nato il suo secondo nipote.

Sa che il solo volo in aereo durerà poche ore, sa pure che i vari trasferimenti pre e dopo volo saranno estenuanti.

Durante la permanenza a Londra alloggerà a Notting Hill, ci abita il figlio, un quartiere molto bello e affascinante, caratterizzato da palazzine colorate a due piani, e soprattutto famoso per il bellissimo mercato di Portobello Road, dove si può trovare di tutto.

Salvatore, che abita nel quartiere Flaminio, sorride e spiega a Riccardo che lui Londra la vive tutti i giorni: è a pochi passi da viale del Vignola.

In questo articolo in molte foto ne descriviamo la bellezza.

Salvatore ci descrive “la piccola Londra” romana: un vialetto pedonale pavimentato da sampietrini, le villette con cancelletti e inferriate in ferro hanno sul davanti piccole scale per arrivare ai portoni di entrata, quasi tutti in legno.

Salvatore ci spiega che qualche anno fa ha visitato Londra, è stato anche a Notting Hill, a Chelsea, a Mayfai. A Roma nord, però, ha trovato un luogo meraviglioso e simile , senza dover affrontare il disagio di un lungo viaggio.

“La piccola Londra” a Roma? Io non l’ho vista e sentita.

La sera della “pizzata” mensile ho deciso quindi il luogo della mia prossima passeggiata ciclo turistica.

Ho pedalato circa venti chilometri per arrivare a via Dei Campi Sportivi.

La mia tappa intermedia è stata lo Stadio Paolo Rosi all’Acqua Acetosa.

Qualche decennio fa, nell’anello lungo della pista di atletica, approfittavamo del “treno” di atleti che accompagnavano Franca Fiacconi nel suo allenamento medio, per noi era un 3000 o un 5000 metri come allenamento di corto veloce.

E’ Impianto di Roma Capitale ed è gestito dalla FIDAL, si svolgono diverse attività sportive: atletica leggera; football americano; rugby.

L’impianto è un punto di ritrovo di tante società di atletica leggera, comprese le scuole di atleti del Comitato Regionale Lazio.

Anche noi a Tor Tre Teste abbiamo l’Impianto Sportivo Antonio Nori.

Anche il nostro Impianto è di Roma Capitale, è polivalente ed è all’aperto e si svolgono anche qui attività sportive, dall’atletica leggera al rubgy

All’Impianto Sportivo Antonio Nori però abbiamo un problema, la pista di atletica ha assoluto bisogno di essere ristrutturata.

Dopo la piccola pausa allo Stadio Paolo Rosi, ho ripreso la mia passeggiata ciclo turistica sul lungotevere dell’Acqua Acetosa e successivamente sul lungotevere Salvo D’Acquisto.

Pedalando, ho ricordato l’allenamento medio sul giro dei ponti, e l’allenamento del lungo lento sino a Roma centro e ritorno.

All’altezza di Ponte Milvio ho svoltato a sinistra per via Flaminia, poi ho svoltato a destra per viale del Vignola.

Al civico 50 ho trovato “la stranezza di città”, raccontata da Salvatore.

Non è facile arrivarci, “la piccola Londra” romana è una stradina privata con un cancello chiuso a viale del Vignola 50 e un altro cancello chiuso a via Flaminia 287.

Cancelli chiusi tra i palazzoni di viale del Vignola e di Via Flaminia, ma che si possono aprire per visitare la stradina privata, che è per oggi “la stranezza di città” .

“La piccola Londra” è una di quelle molteplici sorprese che nasconde Roma, uno di quei luoghi nascosti e poco conosciuti che quando li scopri ti fanno esclamare:“ già cercarli ti stupisce, trovarli ti inebria”.

