Straordinaria 31ª edizione di Volley Scuola Trofeo Acea

Va in archivio con un pieno di emozioni vissute dai protagonisti nell’alveo dello sport, il Palazzetto dello Sport, la 31ª Edizione di Volley Scuola-Trofeo Acea che ha assegnato i titoli nelle quattro categorie indoor della manifestazione organizzata dalla Fipav Lazio.

Un torneo che ha coinvolto le scuole di Roma e provincia per oltre due mesi, appassionando studenti e insegnanti. Dopo oltre 1000 partite, che hanno visto sfidarsi 215 formazioni, i tornei di beach Volley scuola, con 251 istituti partecipanti, l’inclusivo torneo di sitting volley, oggi è stata la festa della pallavolo anche al PalaLuiss e al Villa Flaminia, dove si sono giocate le finali Junior e quelle per il terzo posto Open e Junior.

Particolarmente avvincenti le quattro finali che hanno fatto registrare due conferme, un ritorno sul gradino più alto del podio dopo otto anni e una prima volta assoluta.

Nella categoria Open maschile, il Pacinotti-Archimede è tornato al successo, battendo in finale il Labriola, raggiungendo quota 9 vittorie nella storia del torneo nelle varie categorie.

Nell’Open femminile, invece, il Croce Aleramo si è confermata la regina del torneo, superando in finale un agguerrito Democrito.

Bis anche per il Vivona nella categoria Junior femminile che ha superato in finale il Majorana.

Una prima storica volta, invece, per il Leonardo Da Vinci, capace di aggiudicarsi il titolo nella categoria junior maschile, vittorioso sul Carlo Emery.

Un epilogo straordinario in una giornata in cui si è celebrato il 30ennale della partnership con Acea che, sin dal secondo anno della manifestazione, ha sposato in pieno i valori sportivi e sociali che Volley Scuola rappresenta. Il riuscito matrimonio è stato celebrato con uno speciale annullo filatelico, con un presidio delle Poste Italiane che ha apposto il timbro sulle cartoline celebrative, e con il taglio di una torta realizzata in funzione dello slogan ‘Volley Scuola la forza dello sport sostenibile’.

La Fao, partner storico di ‘Volley Scuola’, sotto il cui segno sono stati organizzati diversi seminari nelle scuole della capitale, rappresentato da Katia Meloni, ha consegnato alle scuole più meritevoli, Majorana (Junior Femminile), Bottardi (Junior Maschile), Democrito (Open Femminile) e Gassman (Junior Maschile), il premio fair play.

Consegnati da College Life anche i premi agli MVP delle singole categorie: Leurini (Junior Maschile), Cinotti (Junior Femminile), Ritucci (Open Femminile) e Diaferia (Open Maschile).

Per i seminari, che hanno coinvolto anche quest’anno centinaia di ragazzi, premiati dal presidente Andrea Burlandi e dal Coordinatore Alessandro Fidotti, gli Istituti Tommaso Salvini, Leopoldo Pirelli e Carlo Urbani.

Numerose le autorità intervenute al Palazzetto dello Sport: il Vice Presidente della Fipav Luciano Cecchi; Alessandro Onorato Assessore allo Sport, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale; Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea Capitolina; Alessandro Cochi, in rappresentanza dell’Assessore allo Sport della Regione Lazio Elena Palazzo; Valeria Santarossa, Responsabile della Funzione Sponsorizzazioni di Acea Spa; Daniele Parrucci, in rappresentanza della Città Metropolitana; Katia Meloni, per la Fao; Marco Mataloni, in rappresentanza del Corriere dello Sport, storico media partner della manifestazione; Laura Gallotti e Cesare Cucuzza della Polizia Stradale.

Le dichiarazioni delle autorità

Andrea Burlandi (Presidente della Fipav Lazio)- “Siamo finalmente tornati a casa. E’ bellissimo chiudere questa meravigliosa edizione di Volley Scuola in questo impianto che regala a noi ma soprattutto ai ragazzi emozioni indimenticabili. Il grazie più grande va ai ragazzi che hanno partecipato, poi ovviamente all’Acea che ci è vicina da trent’anni, alle Istituzioni Locai, al Corriere dello Sport, alla Fao, all’Ufficio Scolastico Regionale, College Life, Fondazione Cristo Re. partner senza i quali tutto questo non sarebbe possibile “.

Luciano Cecchi (Vice Presidente Fipav Nazionale)- “Questo entusiasmo e questa partecipazione sono il migliore attestato per Volley Scuola-Trofeo Acea che negli anni ha reso felici generazioni di ragazzi e ragazze. 31 anni sono tanti ma credo che questo evento potrà andare avanti ancora per molti anni per quello che riesce a rappresentare. La Fipav nazionale investe, e continuerà ad investire sui giovani perché sono il nostro futuro “.

Alessandro Onorato (Assessore allo Sport, ai grandi eventi e Moda di Roma Capitale)- “Questo evento mi sta particolarmente a cuore per i valori che rappresenta per il mondo dello sport romano. Da studente, dell’Enriques di Ostia, ho avuto il piacere di parteciparvi ed è stata un’esperienza che resta dentro per sempre. Plaudo alla Fipav per un progetto che è stato sempre vincente “.

Svetlana Celli (Presidente Assemblea Capitolina)- “ Volley Scuola Trofeo Acea è stato ed è una delle più belle iniziative sportive romane. Credo moltissimo, come la Fipav Lazio, nel connubio sport e scuola. Questo torneo riesce perfettamente a far vivere ai ragazzi le loro passioni. Sono loro il nostro futuro, dobbiamo investire sulla loro crescita e fare in modo che tutti possano fare sport “.

Daniele Parrucci (Città Metropolitana)- “Questo evento contiene la vera essenza dello sport. Sottolineerei in particolare il torneo di sitting volley, che è un vero e proprio simbolo di inclusione e socializzazione. Crediamo molto nello sport per i giovani e per questo abbiamo trovato risorse da investire nel miglioramento delle palestre scolastiche “.

Alessandro Fidotti (Coordinatore seminari di Volley Scuola Trofeo Acea)- “ Volley Scuola-Trofeo Acea è uno straordinari evento che va al di la dello sport e che ha toccato le corde del cuore di generazioni di studenti. La dimostrazione è anche negli oltre 60 eventi culturali organizzati nell’ambito della manifestazione, su argomenti di grande impatto sociale. I numeri si dice siano freddi, in questo caso certificano una filosofia che abbiamo perseguito e diffuso con successo“.

LE FINALI

OPEN MASCHILE

FINALE 1° E 2° POSTO

PACINOTTI-ARCHIMEDE LABRIOLA 2-0 (26-24, 25-17)

PACINOTTI-ARCHIMEDE: Fattorini, Masuzzo, Antenucci, Diaferia, Lanzi, Chiaramonti, Silvestrini, Maltinti, Campa, Flamini, D’Auria, Dionisio, D’Antoni, Ancarani. Prof. Aloisio, Berardi.

LABRIOLA: Felletti, Coriddi, Bulfon, Grieco, Pancescu, Comastri, Pecci, Rachiele, Venanzi, Spanò, Montesi, Sliwowski, Belelli. Prof. Tassetti, Mircoli, Schiavone.

ARBITRI: Pazzaglini e Bucciero

PODIO: 1 Pacinotti-Archimede – 2 Labriola – 3 Gassman

OPEN FEMMINILE

FINALE 1° E 2° POSTO

CROCE ALERAMO DEMOCRITO 2-0

(25-20, 25-20)

CROCE ALERAMO: Ritucci Mo., Buono, Colasanti, Peccio, Ritucci Mi., Minucci, Tenna, Ciambellari, Scotti, Mattei, Bastianelli, Mattone, Trapasso. Prof. Morelli, Raschillà, Piacentini

DEMOCRITO: Giusti B., Aromatario, Porcacchia, De Matteis, Pellegrini, Marinoni, Finizio, De Vincentis, Misino, Giusti F., Zaccardini, Nyawira, Zanutto. Prof. Donato

ARBITRI: Messa e Buccero

PODIO: 1 Croce Aleramo – 2 Democrito – 3 Nomentano

JUNIOR MASCHILE–

FINALE 1° E 2° POSTO

LEONARDO DA VINCI-CARLO EMERY 2-0 (25-22, 25-11)

LEONARDO DA VINCI: Guarnieri, Manzo, Leurini, Notari, De Carli, Lorizzo, Marchi, Druta, Bozzetto, Massaccesi. Prof. Varvaro, Di Bella.

CARLO EMERY: Carmenini, Kalinowki, Martellino, D’Alesio, Violati, Galinato, Porto, De Masi, Donatucci, Apuya, Drago. Prof. Molinari, Belli.

ARBITRI: Iannella e Altese

PODIO: 1 Leonardo Da Vinci – 2 Carlo Emery – 3 Bottardi

JUNIOR FEMMINILE-

FINALE 1° E 2° POSTO

VIVONA-MAJORANA 2-1 (25-18, 21-25, 15-10)

VIVONA: Cappelletti, Cinotti, Molinari, Caldara, Martinelli, Rodelli, Stacchiola, Galluzzi. Prof. Pietrangeli

MAJORANA: Casini, Stenti, Lanza, Ruocco, Scordia, Di Vito, Pioli, Bruno, Motta. Prof. Savini

ARBITRI: Di Nino e Iannella

PODIO: 1 Vivona – 2 Majorana – 3 Foscolo

Aldo Zaino 30 maggio 2024

Credits foto: Paganotti

