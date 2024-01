Supercoppa Italiana: alle 20 Inter-Lazio, semifinale da Leoni

Torna in campo questa sera dalle 20:00 la Supercoppa Italiana, in diretta su Canale 5,da Riad in Arabia Saudita.

Le due squadre tra Inter-Lazio sono già pronte a darsi battaglia per conquistare l’accesso alla prima Final Four di Supercoppa Italiana. La vincente affronterà il Napoli che nella giornata di ieri Giovedì 18 Gennaio 2024 ha battuto la Fiorentina 3-0.

Una breve analisi in casa Inter:

L’Inter in questa stagione ha messo in chiaro fin da subito il proprio obiettivo principale: vincere lo scudetto e appuntarsi la seconda stella sul petto. In Serie A i nerazzurri guidano la classifica e sono volati verso l’Arabia Saudita con i bagagli colmi dei gol rifilati al Monza (5) nell’ultima sfida per consolidare una vetta che solo il rendimento della Juventus può mettere in discussione.

Quella dell’Inter di Simone Inzaghi è una macchina perfetta almeno per quanto riguarda il nostro calcio. Primato in classifica, migliore attacco per distacco (49 gol fatti, undici in più del Milan) e miglior difesa (10 reti incassate) per una formazione che ha vinto 16 delle 20 partite disputate.

Il neo stagionale è anche lo spiraglio di speranza della Lazio per questa partita e riguarda l’altro impegno tricolore, la Coppa Italia. L’eliminazione agli ottavi per mano del Bologna è stata clamorosa, ma anche la dimostrazione di un pizzico di attenzione in meno ai dettagli rispetto al campionato dove la stessa Inter ha già battuto 2-0 i biancocelesti.

Una breve analisi in casa Lazio:

Se c’è una squadra che in questo momento può vantare uno stato di forma addirittura migliore di quello dell’Inter è proprio la Lazio di Maurizio Sarri. Nelle ultime quattro giornate di Serie A i biancocelesti hanno ottenuto quattro vittorie consecutive, che diventano cinque considerando anche il derby vinto in Coppa Italia contro la Roma – ulteriore boost di autostima in un gruppo che nei primi mesi stagionali ne aveva avuto bisogno come il pane.

Pur con Immobile ancora non al meglio della forma, ma costretto a tornare velocemente in campo per l’infortunio di Castellanos, Sarri ha ritrovato nei suoi uomini chiave la forza per svoltare una stagione che stava prendendo una piega complicata, completando gradualmente l’inserimento dei nuovi come Guendouzi, Rovella e Isaksen. Le certezze però sono sempre Luis Alberto e Felipe Anderson, decisivi anche nell’ultima giornata contro il Lecce.

Dove vedere la partita tra Inter-Lazio:

La partita sarà visibile su Canale 5 dalle ore 20:00.