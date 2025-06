Tangenziale Est. Rinnovato il divieto di transito notturno

Dal 1° luglio al 31 dicembre, con Ordinanza del Sindaco n. 95 del 23 giugno 2025, si rinnova il divieto di transito veicolare dalle ore 23 alle ore 6, su alcuni tratti dell’infrastruttura stradale denominata Tangenziale Est – Nuova Circonvallazione Interna (NCI).

Il provvedimento è stato adottato al fine di contenere l’inquinamento acustico e ambientale.

Questi i tratti interdetti:

a) sulla “Sopraelevata”, nelle carreggiate di scorrimento comprese tra Viale Castrense altezza via Nola, Circonvallazione Tiburtina altezza Largo Settimio Passamonti e Via Prenestina altezza via Bartolomeo Colleoni;

b) sulla Circonvallazione Salaria, nel tratto tra Via delle Valli – Via Nomentana.

Esentati dal divieto:

– Veicoli muniti del contrassegno per persone disabili previsto dal D.P.R. n. 503 del 24/07/96

– Mezzi adibiti al trasporto disabili

– Servizio ambulanze

– Trasporto di sangue e organi

– Mezzi di Trasporto Pubblico Locale

– Taxi

– Autovetture a noleggio con conducente (NCC), art. 11 comma 3 L.15/01/1992 n.21

– Mezzi addetti alla pulizia delle strade

– Veicoli del soccorso pubblico, delle forze dell’ordine e della Polizia Locale di Roma Capitale

– Veicoli adibiti alle attività di Sorveglianza, Monitoraggio, Pronto Intervento e Manutenzione di competenza del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Lavori Pubblici.

