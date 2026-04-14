PNRR, avanti tutta sulla tranvia Togliatti: lavori in corso e prime rotaie già posate

Un’opera strategica, tra le più ambiziose del piano di rilancio della mobilità romana, avanza lungo uno degli assi più trafficati della Capitale.

La Commissione Speciale PNRR si è riunita nella giornata di, ieri lunedì 13 aprile in modalità mista, per fare il punto sullo stato di avanzamento della tranvia lungo viale Palmiro Togliatti, intervento inserito nella Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, cuore del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Al tavolo, insieme ai membri della Commissione, l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, il direttore della struttura Giubileo 2025 – Caput Mundi Roberto Botta, gli assessori municipali dei territori coinvolti (IV, V e VII), oltre ai rappresentanti del Dipartimento Mobilità sostenibile e trasporti e dell’associazione Odissea Quotidiana.

Il progetto della nuova linea tranviaria si sviluppa lungo circa otto chilometri, con 19 fermate previste, attraversando uno dei corridoi urbani più rilevanti della città.

Un cantiere imponente, tra i più estesi mai realizzati direttamente da Roma Capitale, che punta a ridisegnare il sistema degli spostamenti nel quadrante est, rendendolo più efficiente e sostenibile.

«Parliamo di uno degli interventi più complessi e significativi finanziati dal PNRR», ha spiegato il presidente della Commissione Giovanni Caudo, sottolineando come l’opera si inserisca in una visione più ampia di trasformazione urbana.

Secondo quanto emerso durante la seduta, i lavori sono ormai pienamente avviati: tutti i tratti risultano cantierizzati e in alcune aree sono già stati posati i primi armamenti ferroviari.

Nonostante le difficoltà iniziali, l’obiettivo resta quello di rispettare le scadenze fissate dal piano europeo. Il cantiere, come confermato anche dagli amministratori locali, ha raggiunto un ritmo sostenuto, con circa 70 operai impegnati quotidianamente.

Parallelamente, sono in corso interventi di riqualificazione dei depositi Severini e Centocelle, destinati a supportare il nuovo servizio.

Sul fronte tecnologico, la futura linea potrà contare su convogli di ultima generazione: tram moderni, completamente accessibili grazie al pianale ribassato e dotati di sistemi avanzati per la sicurezza dei passeggeri.

Ma la tranvia Togliatti non sarà una semplice linea di collegamento con il centro. Il suo ruolo sarà quello di una vera e propria dorsale trasversale, una “circonvallazione su ferro” capace di connettere tra loro diversi quartieri del quadrante est — da Cinecittà a Centocelle fino a Colli Aniene — e di integrarsi con le principali linee del trasporto pubblico esistenti.

Il tracciato intersecherà infatti tre linee della metropolitana (A, B e C) e la ferrovia FL2, configurandosi come uno snodo fondamentale per migliorare l’intermodalità e alleggerire il traffico privato.

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