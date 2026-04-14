Martedì nero per l’Alta Velocità: guasto a Napoli e caos a Termini, ritardi oltre i 200 minuti

Per migliaia di pendolari e viaggiatori dell’Alta Velocità, la mattinata si è trasformata in una giornata che non dimenticheranno facilmente.

Dalle 6 del mattino, un grave guasto tecnico nei pressi di Napoli ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria, provocando un effetto domino che ha travolto l’intera rete nazionale.

Il cuore dei disagi si è registrato alla stazione di Roma Termini, dove i tabelloni hanno iniziato rapidamente a riempirsi di ritardi fuori scala: oltre 200 minuti per numerosi convogli, sia in arrivo dal Sud sia diretti verso il Nord, in particolare sulle tratte per Milano e Torino.

Effetto domino sulla rete

Il blocco dell’Alta Velocità ha costretto Trenitalia a deviare molti treni sulla linea convenzionale via Formia, mettendo sotto pressione un’infrastruttura già fortemente utilizzata dai pendolari. Il risultato è stato un sovraccarico dei binari e un rallentamento generalizzato del traffico ferroviario.

Tra le linee più colpite, la FL8 Roma-Nettuno: ritardi consistenti e situazioni critiche lungo il litorale. A Campoleone, diversi passeggeri sono stati fatti scendere dai convogli, impossibilitati a proseguire il viaggio.

Rabbia e storie dai social

Sui social network è esplosa la protesta dei viaggiatori. Centinaia le segnalazioni di disagi, tra frustrazione e sconforto.

Tra i racconti più emblematici, quello di una studentessa rimasta bloccata, scoppiata in lacrime per non essere riuscita a raggiungere Roma in tempo per sostenere un esame universitario decisivo.

Treni cancellati e limitazioni

Per fronteggiare l’emergenza, Trenitalia ha disposto numerose modifiche al servizio:

Diversi Frecciarossa provenienti da Milano e diretti a Napoli o Salerno sono stati limitati a Roma Termini

Alcuni convogli in partenza dal Sud hanno avuto origine direttamente da Roma

Il treno FR 8335 (Roma-Napoli) è stato cancellato

L’Intercity Notte Siracusa-Roma ha terminato la corsa a Napoli Centrale

Ai passeggeri coinvolti è stata data la possibilità di utilizzare i primi treni disponibili, con assistenza del personale nelle stazioni.

Deviazioni e cambi di percorso

Alcuni treni sono stati instradati su percorsi alternativi. È il caso del Frecciarossa Roma-Napoli deviato via Formia, che non ha effettuato la fermata di Napoli Afragola, creando ulteriori difficoltà per i viaggiatori diretti verso quella destinazione.

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