Roma, il tesoro delle multe: 132 milioni nelle casse del Comune, ma gli incassi scendono

Roma resta ai vertici nazionali per incassi da multe stradali, ma il 2025 restituisce un quadro più articolato, tra aumento dei controlli e calo degli introiti.

Secondo i dati Siope rielaborati da Facile.it, la Capitale ha incassato 132,8 milioni di euro dalle sanzioni, confermandosi seconda solo a Milano, che guida la classifica con 178,6 milioni.

Il dato che colpisce è il calo del 9% degli incassi rispetto all’anno precedente, nonostante l’aumento del numero di verbali. Un paradosso che apre interrogativi sulla reale capacità di riscossione e sull’efficacia del sistema.

Se si guarda al complesso dei capoluoghi del Lazio, il totale degli incassi sfiora i 142 milioni di euro. Ma è il dato pro capite a ribaltare la prospettiva.

In testa spicca Rieti, dove la media delle sanzioni raggiunge i 124 euro per abitante, posizionando la città tra le più “care” d’Italia per gli automobilisti. Roma, pur con numeri assoluti ben più elevati, si ferma a circa 48 euro pro capite, un dato influenzato anche dalla presenza massiccia di turisti e pendolari.

Sul fronte operativo, il 2025 registra un incremento significativo delle attività di controllo. Le multe elevate hanno sfiorato quota 2 milioni, con un aumento del 10%, a fronte di oltre 4,3 milioni di verifiche complessive.

Nel mirino soprattutto la sosta irregolare, che resta la principale criticità:

circa 870mila sanzioni per parcheggi vietati (+8%);

raddoppiano le multe per veicoli sui binari del tram (+100%);

forte crescita anche per chi invade le corsie preferenziali (+40%).

In controtendenza, invece, le violazioni legate alla velocità risultano in netto calo. Nelle aree controllate da autovelox si registra una diminuzione del 40%, mentre nei tratti monitorati dai sistemi tutor il calo è del 20%.

Un segnale chiaro: dove i controlli sono costanti e visibili, il comportamento degli automobilisti tende a cambiare.

Il quadro complessivo restituisce una città sempre più vigilata, ma con un sistema di riscossione che fatica a tenere il passo.

Un equilibrio delicato tra deterrenza, incassi e gestione amministrativa, che torna al centro del dibattito nella Capitale.

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