Tarquinia, eroe fino all’ultimo respiro: 47enne muore annegato nel tentativo di salvare la famiglia

Era in vacanza con la moglie Elisa e i due figli piccoli, ospiti in un campeggio sul litorale viterbese (Tarquinia). Una giornata d’estate qualunque, il mare che sembra sicuro, il tempo condiviso in famiglia.

Poi, la corrente o un attimo di distrazione: la moglie e i bambini in difficoltà al largo. Alessandro li vede e si lancia subito in acqua. Corre a salvarli, come ha sempre fatto nella vita, senza pensarci un secondo.

Raggiungerli però non sarà facile. Qualcosa accade — forse un malore, forse lo sforzo, forse solo l’implacabile forza del mare — e Alessandro scompare sott’acqua. Non riemerge più.

I bagnini presenti si accorgono della scena e si tuffano immediatamente: riescono a mettere in salvo madre e figli. Ma per lui, purtroppo, non c’è nulla da fare. Il corpo viene recuperato poco dopo. Il 118 arriva sul posto, così come la Guardia Costiera di Civitavecchia, ma ogni tentativo di rianimazione è vano. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nel frattempo, la notizia si diffonde velocemente, e il dolore si allarga a cerchi concentrici: amici, conoscenti, tutta la comunità di Santa Lucia di Fonte Nuova, dove Alessandro era conosciuto e benvoluto. Decine i messaggi di cordoglio apparsi sulla sua bacheca Facebook, testimonianze di una persona amata, stimata, presente.

Scrive Mirco: “Fosti uno dei primi che conobbi appena arrivato a Santa Lucia. Un ragazzo straordinario sotto tutti i punti di vista. Non ci sono parole per esprimere il dolore di questa tua scomparsa prematura. Riposa in pace.”

E Angelica, con un pensiero straziante per i figli: “Alle due povere creature che probabilmente odieranno il mare per sempre, il ricordo del loro papà è lì, in quelle acque. Come ti sei preso cura di loro qui sulla terra, salvandoli da quelle onde, non lo ha fatto nessuno.”

Un padre, un marito, un uomo che ha scelto senza esitazione. Ha fatto quello che ogni padre spera di saper fare nel momento decisivo: proteggere. E lo ha fatto al prezzo più alto.

