Il teatro ha chiuso. Io ero dentro

A Roma nel cuore del III municipio, a via Monte Senario 81a (Metro Jonio a Monte Sacro), troviamo il nuovo Teatro 7 off di Michele La ginestra: attore, autore, regista, poliedrico artista già direttore artistico del Teatro 7 di via Benevento, in questo caso 7 + 7 non fa 14 ma piuttosto è il risultato di un atteggiamento resiliente e costruttivo dello stesso attore che come dichiara: “Vogliamo sfruttare la nostra esperienza maturata con il Teatro 7 anche in questo territorio. E’ una missione. Abbiamo dieci persone assunte a tempo indeterminato e invece di procedere a licenziamenti o altro, cerchiamo di sfruttare le capacità di tutti e dare lavoro in un momento così complicato”.

Questa è un’avventura, o meglio una “missione” usando la definizione del direttore artistico, che lega diversi obiettivi: in primo luogo quello di tutelare e quello di rilanciare il lavoro di quelli che vivono di teatro e in secondo, quello di continuare con la funzione educativa e di promulgazione culturale del teatro stesso, attraverso laboratori dedicati ai più giovani e non solo, e in terzo luogo l’aiuto e il sostegno agli ultimi.

Quando si usa la parola Teatro si pensa al luogo, ma Teatro è anche lavoro, Teatro è punto d’incontro è vita che racconta di vita e nel caso del Teatro 7 è anche Onlus, La Ginestra da tempo ha fondato un’associazione che attraverso i profitti degli spettacoli, finanzia progetti umanitari.

L’apertura di questo teatro (prevista per settembre 2021) in un momento in cui si registrano solo notizie di chiusure, è un segnale importante, è il risultato di una volontà precisa che vuole trasformare il difficilissimo periodo di stop imposto della pandemia al mondo del teatro, è un’occasione che mira alla creazione di valore individuale e collettiva, un valore creativo e che permette di rilanciare l’idea di un teatro vivo all’interno della comunità romana per la comunità.

Non ci resta che augurare tanta “merda” al Teatro 7 e a Michele La Ginestra per la realizzazione di questa grande missione, non solo per la scaramantica tradizione ma soprattutto perché in ogni atto di resilienza come questo è nascosto il fiore che sta per sbocciare, dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fiori. (Cit. de André).

Per contattare il Teatro 7 off il telefono è lo 06.925.99.854 e per il sito internet https://www.teatro7off.it.