Municipio V, una targa in memoria di Pasolini

Giovedì 31 ottobre, alle ore 11, in via Torpignattara 18 sarà scoperta una targa commemorativa in onore di Pier Paolo Pasolini e in ricordo dello speciale rapporto che lo legava al quartiere di Torpignattara.

La presidenza del Municipio V ha scelto il civico 18 perché un tempo vi era un locale che frequentava dal 1951. Proprio in quegli anni Pier Paolo Pasolini ha appreso il linguaggio dei “borgatari” romani e ha trasformato le loro storie in film, poesie e romanzi.

Questo appuntamento è la prima tappa di una serie di eventi che si svolgeranno nel V Municipio durante il cinquantenario dalla morte dell’illustre intellettuale.

La locandina dell’appuntamento.

