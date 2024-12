Tensione a Tor di Quinto: ultras della Roma attaccano i tifosi della Sampdoria

La serata di mercoledì 18 dicembre, nei pressi di viale di Tor di Quinto, è stata teatro di momenti di tensione e violenza, che hanno coinvolto gli ultras della Roma e un gruppo di tifosi della Sampdoria, giunti nella Capitale per assistere al match di Coppa Italia tra le due squadre.

Secondo le ricostruzioni, poco prima dell’inizio della partita, alcuni ultras romanisti, armati di mazze e bastoni, hanno preso di mira i tifosi doriani lanciando petardi e fumogeni. Il gruppo, composto da persone in parte a volto coperto, ha poi inseguito i supporter blucerchiati, tentando di scatenare uno scontro fisico.

La situazione, potenzialmente esplosiva, è stata contenuta grazie al pronto intervento delle forze dell’ordine, che stavano scortando i tifosi della Sampdoria verso lo stadio. Gli agenti sono riusciti a disperdere gli aggressori, evitando che il confronto degenerasse.

Attualmente, le indagini sono affidate alla Digos e al commissariato di Ponte Milvio. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i video diffusi, tra cui quelli girati da un gruppo di tifosi doriani che si è trovato nel bel mezzo del caos.

Le immagini, pubblicate online dal gruppo “GruppaOf”, potrebbero rivelarsi cruciali per identificare i responsabili.

L’episodio riaccende i riflettori sul problema della violenza legata al calcio, un fenomeno che sembra ripetersi ciclicamente, trasformando momenti di festa sportiva in occasioni di scontri e pericolo.

Da parte delle autorità si è ribadita l’intenzione di proseguire con fermezza nella repressione di tali comportamenti, che nulla hanno a che vedere con il tifo genuino.

Intanto, il clima di tensione ha lasciato un segno sulla serata: un’altra macchia nella storia di una rivalità che, troppo spesso, supera i confini del campo, con gravi ripercussioni sulla sicurezza pubblica.

