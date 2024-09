Tensione in via Pincherle: donna sconvolta danneggia auto e minaccia i Carabinieri

Un normale pomeriggio in Via Pincherle si è trasformato in un momento di tensione quando un residente ha lanciato un appello d’emergenza: “Correte, c’è una donna che sta danneggiando la mia auto!” I carabinieri della stazione Roma San Paolo sono accorsi prontamente, pronti a far fronte a una situazione critica che stava degenerando.

Arrivati sul posto, le forze dell’ordine hanno trovato la scena inquietante: una donna, visibilmente alterata, stava colpendo con calci la vettura dell’uomo.

Dopo una rapida indagine, gli agenti sono riusciti a risalire alla sua identità e l’hanno seguita fino al suo “rifugio”, un caravan parcheggiato poco distante. Ma ciò che si è verificato lì è andato oltre ogni aspettativa.

Alla vista dei carabinieri, la donna, in uno stato di evidente confusione, ha afferrato un coltello da cucina, minacciando gli agenti con gesti frenetici e aggressivi.

La tensione era palpabile, ma grazie alla professionalità e alla calma dei carabinieri, la situazione è stata rapidamente gestita.

Con abilità, sono riusciti a placarla e a richiamare il personale del 118, che l’ha trasportata all’ospedale “San Camillo – Forlanini” per un trattamento sanitario obbligatorio, essenziale per la sua sicurezza e quella degli altri.

Il coltello, ovviamente, è stato sequestrato, e la donna, identificata come una 32enne di origini bosniache, è stata denunciata per danneggiamento, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

