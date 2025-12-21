Tentano il colpo nel supermercato, ma vengono visti in diretta: ladri in fuga, uno finisce in manette
Il proprietario del locale, collegato da remoto all’impianto di videosorveglianza, ha assistito in diretta all’irruzione dei ladri
Hanno pensato di agire indisturbati, ma dall’altra parte di una telecamera qualcuno stava guardando tutto. È così che un furto notturno ai danni di un’attività commerciale si è trasformato, nel giro di poche ore, in un arresto e in una serie di denunce.
Il proprietario del locale, collegato da remoto all’impianto di videosorveglianza, ha assistito in diretta all’irruzione dei ladri. I fatti, sono accaduti in via del Ponte Pisano nella notte tra il 17 e il 18 dicembre.
Sullo schermo ha visto i quattro introdursi all’interno, muoversi tra gli scaffali e iniziare a fare razzia. A quel punto ha immediatamente allertato il 112 NUE, dando il via all’intervento delle forze dell’ordine.
La risposta è stata rapidissima. In pochi minuti una pattuglia della Polizia di Stato, impegnata nei servizi di controllo del territorio, è arrivata sul posto.
Gli agenti hanno fatto irruzione nel locale sorprendendo i quattro mentre il furto era ancora in corso. Alla vista delle divise, i malviventi si sono dati alla fuga, scavalcando e correndo tra i terreni adiacenti nel tentativo di far perdere le proprie tracce.
Ne è scaturito un inseguimento concitato, terminato poco dopo con il blocco di uno dei fuggitivi: un cittadino cileno di 41 anni, fermato fin dai primi istanti della fuga.
Accompagnato negli uffici del Distretto Esposizione, è stato trovato in possesso di arnesi e strumenti da scasso. Per lui è scattato immediatamente l’arresto con l’accusa di furto.
Le ricerche degli altri tre complici sono proseguite senza sosta. Durante i controlli, alcune pattuglie hanno intercettato un’auto bianca con a bordo due donne, che ha insospettito gli agenti per una guida particolarmente agitata.
Il veicolo è riuscito inizialmente a dileguarsi, ma grazie al coordinamento con la sala operativa della Questura di Roma è stato rintracciato poco dopo. Nel frattempo, a bordo erano saliti anche gli altri tre uomini coinvolti nel colpo, sfuggiti poco prima all’inseguimento.
Per loro, non essendo stata riscontrata la flagranza di reato, è scattata la denuncia in stato di libertà.
Un dettaglio emerso dagli accertamenti racconta bene il nervosismo dei ladri: durante il furto avevano tentato di coprire una delle telecamere interne, ignari che proprio quelle immagini avevano già permesso al proprietario di scoprirli e di far arrivare la polizia, mandando all’aria il colpo.
