Tentano il colpo nel supermercato, ma vengono visti in diretta: ladri in fuga, uno finisce in manette

Hanno pensato di agire indisturbati, ma dall’altra parte di una telecamera qualcuno stava guardando tutto. È così che un furto notturno ai danni di un’attività commerciale si è trasformato, nel giro di poche ore, in un arresto e in una serie di denunce.

Il proprietario del locale, collegato da remoto all’impianto di videosorveglianza, ha assistito in diretta all’irruzione dei ladri. I fatti, sono accaduti in via del Ponte Pisano nella notte tra il 17 e il 18 dicembre.

Sullo schermo ha visto i quattro introdursi all’interno, muoversi tra gli scaffali e iniziare a fare razzia. A quel punto ha immediatamente allertato il 112 NUE, dando il via all’intervento delle forze dell’ordine.

La risposta è stata rapidissima. In pochi minuti una pattuglia della Polizia di Stato, impegnata nei servizi di controllo del territorio, è arrivata sul posto.

Gli agenti hanno fatto irruzione nel locale sorprendendo i quattro mentre il furto era ancora in corso. Alla vista delle divise, i malviventi si sono dati alla fuga, scavalcando e correndo tra i terreni adiacenti nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

Ne è scaturito un inseguimento concitato, terminato poco dopo con il blocco di uno dei fuggitivi: un cittadino cileno di 41 anni, fermato fin dai primi istanti della fuga.

Accompagnato negli uffici del Distretto Esposizione, è stato trovato in possesso di arnesi e strumenti da scasso. Per lui è scattato immediatamente l’arresto con l’accusa di furto.

Le ricerche degli altri tre complici sono proseguite senza sosta. Durante i controlli, alcune pattuglie hanno intercettato un’auto bianca con a bordo due donne, che ha insospettito gli agenti per una guida particolarmente agitata.

Il veicolo è riuscito inizialmente a dileguarsi, ma grazie al coordinamento con la sala operativa della Questura di Roma è stato rintracciato poco dopo. Nel frattempo, a bordo erano saliti anche gli altri tre uomini coinvolti nel colpo, sfuggiti poco prima all’inseguimento.

Per loro, non essendo stata riscontrata la flagranza di reato, è scattata la denuncia in stato di libertà.

Un dettaglio emerso dagli accertamenti racconta bene il nervosismo dei ladri: durante il furto avevano tentato di coprire una delle telecamere interne, ignari che proprio quelle immagini avevano già permesso al proprietario di scoprirli e di far arrivare la polizia, mandando all’aria il colpo.

