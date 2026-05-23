Termini, blitz della Finanza: sequestrati 11mila gioielli e articoli di bigiotteria tossici o senza etichetta

Un imponente stock di merce potenzialmente pericolosa per la salute dei consumatori, pronto a essere immesso sui banchi del mercato parallelo a ridosso del principale snodo ferroviario della Capitale.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno individuato e rimosso dal circuito commerciale oltre undicimila articoli di bigiotteria e accessori non conformi agli standard di sicurezza europei.

Il maxi-sequestro è scaturito da un controllo mirato eseguito all’interno di un esercizio al dettaglio situato nei pressi della stazione Termini, un’area caratterizzata da un flusso continuo e densissimo di pendolari, turisti e cittadini.

Il blitz è stato messo a segno dai militari del 5° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma, da tempo impegnati nel monitoraggio economico del territorio e nel contrasto alla diffusione di prodotti illegali o insicuri. L’ispezione ha interessato un punto vendita gestito da un cittadino extracomunitario.

Spulciando tra gli scaffali e i canali di stoccaggio del negozio, le Fiamme Gialle hanno riscontrato la presenza di migliaia di collane, bracciali, anelli e piccoli monili posti in vendita in palese violazione delle prescrizioni stabilite dal Codice del Consumo.

Il rischio per la salute e l’assenza di tracciabilità

La merce requisita è risultata completamente priva delle informazioni minime obbligatorie per legge destinate al pubblico. Sui cartellini mancavano infatti le indicazioni in lingua italiana relative alla composizione merceologica dei manufatti, alla provenienza dei lotti e alla tracciabilità della filiera produttiva.

L’assenza di tali requisiti impediva di verificare la qualità dei metalli e delle leghe utilizzate, sollevando seri dubbi sulla possibile presenza di sostanze chimiche vietate o tossiche, come nichel, piombo o cadmio oltre le soglie consentite.

Elementi che, rimanendo a lungo a contatto diretto con la pelle, possono scatenare violente reazioni allergiche, dermatiti da contatto o intossicazioni sistemiche nei soggetti più vulnerabili.

Sigilli alla merce e sanzioni

L’intero blocco di articoli è stato sottoposto a sequestro amministrativo, bloccando sul nascere un canale di approvvigionamento low-cost che avrebbe potuto fruttare ingenti guadagni illeciti a discapito della salute pubblica e della leale concorrenza con gli esercenti onesti.

Nei confronti del titolare dell’attività sono state elevate le sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente, mentre le indagini della Guardia di Finanza proseguiranno per risalire alla catena di distribuzione e ai depositi di stoccaggio all’ingrosso da cui provenivano i lotti fuorilegge.

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