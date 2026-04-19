Termini ed Esquilino sotto assedio: maxi-blitz interforze tra arresti internazionali e decoro urbano

Una vasta operazione interforze ha acceso i riflettori su uno dei quadranti più delicati della Capitale, quello che si estende tra l’Esquilino, Stazione Termini e Colle Oppio.

Un dispositivo articolato, costruito su più giornate e calibrato su obiettivi di prevenzione e controllo capillare, che ha visto scendere in campo Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, con il supporto della Polizia Ferroviaria.

Il bilancio restituisce la dimensione dell’intervento: 583 persone identificate, di cui 40 già note alle forze dell’ordine. Tra queste, anche un cittadino francese arrestato in esecuzione di un mandato internazionale, a conferma di come l’area sia un crocevia non solo urbano ma anche criminale.

Accanto agli arresti, gli agenti hanno adottato diversi provvedimenti tra denunce e ordini di allontanamento, intervenendo su reati che vanno dalla ricettazione allo spaccio di sostanze stupefacenti, fino alla violazione di misure imposte dall’autorità giudiziaria.

Un’azione che non si è limitata al contrasto diretto, ma ha abbracciato anche il versante amministrativo: numerose le irregolarità riscontrate in attività commerciali, con sanzioni e sequestri che hanno colpito esercizi non in regola.

Il presidio si è mosso con una logica dinamica lungo tutto l’asse, dalle strade attorno a Termini fino ai giardini di Colle Oppio, zone ad alta densità di flussi e spesso segnate da criticità legate al degrado e alla microcriminalità.

Proprio sul fronte del decoro urbano, in collaborazione con AMA, è stato smantellato un accampamento abusivo in via delle Terme di Traiano, restituendo uno spazio di pregio archeologico alla piena fruizione pubblica.

Nel corso dei controlli non è mancato un intervento lampo: in via Filippo Turati, gli agenti del Commissariato Esquilino hanno arrestato un cittadino tunisino responsabile di una rapina impropria.

Dopo aver avvicinato un passante con un pretesto, l’uomo gli ha strappato una collana d’oro tentando la fuga, interrotta da un inseguimento concluso con il recupero immediato della refurtiva.

Il quadrante Termini–Esquilino–Colle Oppio si conferma così uno snodo cruciale nelle strategie di sicurezza della Questura, in linea con le indicazioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

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