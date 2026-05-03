Termini, maxi-blitz interforze: 5 arresti, 250 identificati e oltre 5.000 euro di sanzioni

Controlli a tappeto nell’area della stazione Roma Termini, dove nelle ultime ore è scattata un’operazione ad “alto impatto” coordinata dalla Polizia di Stato.

Un dispositivo articolato, che ha coinvolto più soggetti istituzionali con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza, contrastare i fenomeni di illegalità diffusa e garantire al tempo stesso interventi di assistenza sul territorio.

L’attività, diretta dal Commissariato Viminale, ha visto impegnati agenti di polizia, militari della Guardia di Finanza, operatori dell’AMA e personale della Sala Operativa Sociale di Roma Capitale, in un’azione congiunta che ha interessato l’intero quadrante della stazione.

Il bilancio dei controlli è significativo. Oltre 250 le persone identificate, molte delle quali già note alle forze dell’ordine. Sul fronte dell’immigrazione, cinque cittadini stranieri, risultati privi di documenti, sono stati accompagnati presso gli uffici competenti per la verifica della loro posizione.

Nel corso dell’operazione sono stati inoltre eseguiti due provvedimenti di allontanamento e una misura cautelare in carcere.

Parallelamente, le verifiche si sono concentrate anche sul contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, con il supporto delle unità cinofile. Un uomo è stato denunciato dopo essere stato sorpreso durante una cessione di droga, mentre l’acquirente è stato segnalato. Altri due soggetti sono stati denunciati per attività analoghe.

Sul fronte dei reati predatori, gli interventi hanno portato complessivamente a cinque arresti. Tra questi, quello di un uomo ritenuto responsabile di una rapina aggravata, individuato anche grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza.

In un altro episodio, un ladro è stato bloccato mentre tentava di allontanarsi dopo aver sottratto un telefono cellulare con un raggiro.

Un ulteriore fermo è avvenuto in via Gioberti, dove un giovane è stato sorpreso con merce rubata poco prima da un negozio. Altri interventi hanno riguardato episodi analoghi di furto e rapina nella stessa area.

Non solo sicurezza urbana, ma anche controlli sulla circolazione stradale. Sono stati ispezionati circa 50 veicoli, con 18 sanzioni elevate, due patenti ritirate e un mezzo sottoposto a sequestro amministrativo.

Verifiche anche sugli esercizi commerciali: il titolare di una sala scommesse è stato multato per aver violato gli orari di apertura, con una sanzione di 5mila euro.

L’operazione si è conclusa con interventi di ripristino del decoro urbano da parte dell’AMA e con attività di assistenza rivolte alle persone senza dimora, a cura della Sala Operativa Sociale.

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