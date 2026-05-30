Termini, tramezzo pericolante nel sottopasso Turbigo: tunnel sbarrato nella mattinata

Nella mattinata di oggi, sabato 30 maggio, si sono vissuti momenti di forte apprensione e pesanti disagi alla viabilità nel cuore del nodo ferroviario della Capitale.

Il sottopasso Turbigo, l’infrastruttura strategica che consente a veicoli e pedoni di attraversare l’area della stazione Termini passando al di sotto dei binari ferroviari, è stato teatro di un intervento d’urgenza a causa di un tramezzo strutturale giudicato a immediato rischio cedimento.

Per scongiurare potenziali crolli, le autorità hanno disposto la chiusura immediata di una delle gallerie, tagliando in due il collegamento tra i due versanti dello scalo ferroviario.

L’allarme è scattato nelle prime ore della giornata, quando la Sala operativa ha inviato sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco a seguito della segnalazione di vistose criticità e fessurazioni su una porzione della muratura.

Il tunnel, percorso ogni giorno da migliaia di pendolari, automobilisti e turisti, collega via Marsala e via Giolitti attraverso due distinte gallerie separate a senso unico di marcia.

Il blocco della Polizia Locale e i lavori d’urgenza

Per garantire l’incolumità pubblica e permettere le delicate operazioni di campionamento e consolidamento della parete ammalorata, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale (I Gruppo Centro) hanno blindato l’accesso all’area.

I vigili urbani hanno interdetto il transito veicolare e pedonale nel tratto critico, sbarrando l’ingresso che da via Marsala conduce verso via Giolitti.

I tecnici del comando provinciale dei Vigili del Fuoco hanno lavorato per ore per rimuovere le parti di intonaco e muratura pericolanti, procedendo alla successiva messa in sicurezza della struttura sotterranea per azzerare i rischi di distacco di calcinacci all’indirizzo delle auto in transito.

Riapertura a inizio pomeriggio

Le attività di ripristino si sono concluse senza registrare particolari incidenti o risvolti negativi.

Una volta ultimati i controlli di stabilità sull’intera volta del tunnel e incassato il via libera tecnico, le pattuglie della Polizia Locale hanno rimosso i nastri segnaletici e le transenne di blocco.

La viabilità nell’intero quadrante dello scalo ferroviario è tornata alla completa regolarità intorno alle 13:20, ora in cui il flusso dei mezzi privati, dei mezzi pubblici e dei pedoni è stato riammesso all’interno della galleria, ponendo fine alla mattinata di passione per il traffico del centro storico.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza