Tivoli, il B&B trasformato in centrale dello spaccio: arrestato 50enne “itinerante”

Un via vai sospetto, incontri rapidi e continui spostamenti in auto: dettagli che non sono sfuggiti agli agenti del Commissariato di Tivoli e che hanno portato all’arresto di un uomo di 50 anni, originario di Bari ma residente nell’area tiburtina, gravemente indiziato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tutto è partito da alcuni movimenti ritenuti anomali. L’uomo, ospite in un B&B della zona, veniva notato mentre si spostava frequentemente a bordo della propria auto, fermandosi per brevi colloqui con diverse persone. Un comportamento che ha spinto i poliziotti ad avviare un’attività di osservazione e pedinamento.

Il sospetto si è trasformato in certezza nella tarda mattinata del 27 marzo, quando gli agenti lo hanno colto in flagranza mentre cedeva droga a un cliente direttamente dall’auto. A quel punto è scattato l’intervento.

La successiva perquisizione personale e del veicolo ha permesso di rinvenire numerose dosi di cocaina, due telefoni cellulari e denaro contante in banconote di piccolo taglio, ritenuto provento dell’attività illecita.

Ma è nella stanza del B&B che gli investigatori hanno trovato il cuore dell’attività di spaccio. All’interno dell’alloggio sono state sequestrate circa 150 dosi di droga, oltre 3.500 euro nascosti in una giacca, materiale per il confezionamento e un quaderno con annotazioni, nomi e cifre che potrebbero ricostruire la rete dei contatti e delle vendite.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre per il cinquantenne sono scattate le manette. L’arresto è stato successivamente convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli, che ha disposto per l’uomo la misura degli arresti domiciliari.

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