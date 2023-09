Togliatti-Prenestina ed aree limitrofe: un bilancio

…Settembre, tempo di bilancio per chi vive in questa frazione del V Municipio. Un bilancio amaro, visto che:

Ad agosto anche quest’anno, abbiamo subìto il solito principio d’incendio, causa presenza “monnezza” e sterpaglie nelle aree circostanti il parcheggio fra Via Togliatti e Via Perlasca, con intervento dei pompieri.

Frattanto è continuata, in assenza o quantomeno carenza di interventi manutentivi, la crescita di alberi ed arbusti fra i cigli dei marciapiedi e le strade di Zona, con ulteriore danno (…erariale?) all’asfalto; sono tornati anche i soliti cumuli di aghi di pino lungo la Prenestina, che potrebbero concorrere ad intasare le caditoie, già costantemente aggredite dalla “monnezza” sparsa un po’ ovunque …

A proposito di “monnezza” resta – nemmeno a dirlo – del tutto inadeguato il servizio di spazzamento…!

A quanto sopra si aggiunga la mancata conclusione nei tempi promessi ai cittadini (…“sicuramente prima della fine della primavera 2023”, ci fu assicurato) dei lavori del raccordo stradale fra Via Prampolini ed il Centro Commerciale Esselunga, che già da almeno 5 anni rimasto inspiegabilmente fermo…

E ancora, si rileva l’assoluta inadeguatezza delle misure prese a contrasto di fenomeni quali l’abbandono di rifiuti (vedasi Via Giacomo Mancini, ad esempio), il racket della prostituzione in prossimità delle scuole (…Istituto Giorgi, e non solo), ecc.

Ma anche nelle questioni “minori”, si rilevano mancate risoluzioni…Un piccolo caso: in via Filippo Cremonesi si sarebbe dovuti passare dal “doppio senso” al “senso unico”, anche per ridurre i rischi della circolazione veicolare, ma ciò non è più accaduto. L’elenco sarebbe lungo…mi fermo qui!

La responsabilità di tante carenze va imputata all’Amministrazione municipale in carica, a quella comunale, ai Dirigenti dei Servizi Pubblici, o alle Ditte appaltatrici / subappaltatrici?

Io credo che la risposta non sia da porre a carico dei cittadini: chi ha ricevuto il mandato o l’incarico di operare, a livello amministrativo-gestionale od operativo, lo faccia! Stesso monito vale per le cosiddette “opposizioni politiche” di qualunque colore, la scarsa consistenza della cui azione rispetto alle suddette carenze, non appare meno evidente.

Ma vista la tutt’altro che brillante situazione in termini di gestione più o meno ordinaria a tutti i livelli, mi pare del tutto legittimo che i cittadini si preoccupino di chiedere urgenti aggiornamenti e formulino raccomandazioni sulle promettentissime prospettive di grandi opere previste nell’area in oggetto:

Centro Servizi Prenestino:

È confermato l’avvio dei lavori per l’inizio del 2024? È confermata la pubblicazione entro l’estate 2023 del concorso internazionale di progettazione delle prestigiose Strutture del Teatro dell’opera previste all’interno del Centro Servizi?



Realizzazione della Cittadella delle Arti e Mestieri del Teatro dell’Opera in via dei Larici:

A che punto siamo?



Tram Subaugusta – Togliatti:

Fra un anno scadrà il termine per il deposito del progetto conclusivo ed esecutivo, ed entro la fine del 2024 dovranno iniziare i lavori, che come noto NON AMMETTERANNO RITARDI (altrimenti verranno meno i fondi PNNR): in nome di una necessaria discontinuità rispetto alla generale scarsa efficienza in materia di lavori pubblici, dal loro avvio alla loro conclusione, cui purtroppo i cittadini sono tristemente abituati, si implorano sin d’ora le Entità coinvolte, pubbliche e private, a prepararsi a RISPETTARE I TEMPI.

I cittadini, come sempre, attendono riscontri (e fatti).

Carlo Falco