Tor Bella Monaca, tenta la fuga al controllo: fermato 31enne tunisino, senza patente e con droga

Stava per trasformarsi in un inseguimento a tutta velocità uno dei consueti controlli della Polizia Locale di Roma Capitale in zona Tor Bella Monaca.

Gli agenti del VI Gruppo Torri, impegnati in un servizio di vigilanza sul territorio, hanno fermato una Toyota Aygo per un controllo di routine.

Alla guida c’era un cittadino tunisino di 31 anni che, appena gli è stato chiesto di mostrare i documenti, ha improvvisamente tentato la fuga.

Un tentativo durato pochi secondi: la pattuglia è riuscita a bloccarlo dopo un breve inseguimento.

L’uomo è risultato privo di documenti di identità e senza patente di guida. Condotto al fotosegnalamento per gli accertamenti di rito, è emerso che si trovava irregolarmente sul territorio nazionale.

Per lui è scattato un decreto di espulsione, mentre il veicolo — preso a noleggio — è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Durante il controllo, gli agenti hanno inoltre scoperto che il 31enne nascondeva un piccolo quantitativo di cannabis, destinato a uso personale, all’interno di un pacchetto di sigarette.

È quindi partita anche una segnalazione al Prefetto per detenzione di sostanza stupefacente.

