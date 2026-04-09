Tor di Quinto, colpo fallito all’ufficio postale: sorpreso a scassinare la cassa continua

Ha agito nel cuore della notte, convinto che l’oscurità e il silenzio di viale di Tor di Quinto potessero proteggere il suo piano. Ma non aveva fatto i conti con gli “occhi” digitali della sicurezza e la rapidità di reazione dell’Arma.

Un 35enne romano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato arrestato all’alba dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma con l’accusa di tentato furto aggravato.

Il blitz all’alba

L’allarme è scattato intorno alle 04:30. Mentre la città ancora dormiva, l’uomo si era appostato davanti all’ufficio postale di zona, puntando non lo sportello ATM tradizionale, ma la cassa continua esterna, quella dove solitamente i commercianti versano gli incassi della giornata.

Il malvivente, armato di un grimaldello, ha iniziato a forzare la fessura del deposito, ignaro di essere ripreso in diretta. Il personale addetto alla videosorveglianza privata, notando i movimenti sospetti e il bagliore metallico dell’attrezzo, ha immediatamente allertato il Numero Unico di Emergenza 112.

Catturato in flagranza

La risposta dei militari è stata fulminea. Le pattuglie del Radiomobile, impegnate nel controllo del territorio, sono giunte sul posto in pochi istanti, chiudendo ogni via di fuga. L’uomo è stato sorpreso con le mani nel sacco: il grimaldello era ancora inserito nella serratura della cassa quando i Carabinieri lo hanno bloccato.

Rito direttissimo a Piazzale Clodio

Dopo le procedure di identificazione, il 35enne è stato condotto presso le aule di Piazzale Clodio. Davanti al giudice, dovrà rispondere di tentato furto aggravato nel processo con rito direttissimo.

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