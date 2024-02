Tor Tre Teste. Un nuovo metodo per dipingere le strisce pedonali

«Caro direttore – ci scrive un nostro lettore – non so se può interessare, il 19 febbraio 2024 in mattinata hanno rifatto, a Tor Tre Teste, le strisce pedonali in Via G. E. Falck di fronte civico n. 1 (attraversamento via Falck per immissione pedonale al parco dove sono state istallate le attrezzature per i giochi del playground). I ‘professionisti’ hanno pitturato le strisce di mezza carreggiata, poi sono passati all’altra carreggiata consentendo il passaggio a alla parte pitturata prima e così pure per l’ultima.

Risultato: la colorazione delle strisce sembra risalire ad un anno fa.

E noi paghiamo! Comunque non c’è da meravigliarsi il furgone della ditta aveva addirittura la scritta patriottica “Italian street”».

