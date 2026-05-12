Categorie: Lavori Pubblici Mobilità e Traffico Politica
Municipi: , | Quartiere:

Tor Tre Teste, via Staderini chiusa: si temono problemi nel sottosuolo

Il Municipio V ha chiesto a Acea una videoispezione urgente delle condotte

Redazione - 12 Maggio 2026

Giornata da dimenticare per i residenti di Tor Tre Teste. Da ieri, via Staderini, arteria fondamentale per la viabilità del quartiere, è stata chiusa al traffico a causa di un cedimento del manto stradale.

La decisione del Municipio V è stata immediata, per garantire la sicurezza dei cittadini, mentre si attende di valutare l’entità del dissesto sottostante.

L’assessora ai Lavori pubblici, Maura Lostia, invita alla prudenza: «Non possiamo parlare di voragine senza avere dati certi. Dobbiamo approfondire la situazione per capire cosa ci sia sotto l’asfalto, anche se la zona non è nota per la presenza di gallerie come altre aree del Municipio».

Per verificare se il cedimento sia collegato a problemi idrici o a sottoservizi danneggiati, il Municipio ha chiesto a Acea una videoispezione urgente delle condotte.

Solo al termine dei controlli si potrà stabilire se si tratti di un cedimento superficiale o di un problema strutturale più profondo, che richiederebbe interventi complessi e costosi.

La situazione richiama alla memoria altri episodi di fragilità del territorio. A Roma Est, dissesti analoghi si sono verificati in Tor de’ Schiavi e via Sestio Menas, risolti solo dopo lavori di consolidamento prolungati.

Il fenomeno dei sinkhole, le cosiddette voragini antropiche, è purtroppo ricorrente nella zona, spesso legato a cave di tufo o pozzolana utilizzate in passato e poi abbandonate. Via Staderini si aggiunge così all’elenco delle strade a rischio, con ricadute immediate sulla viabilità e sulla sicurezza dei cittadini.

Fino a quando non saranno completati i rilievi, il traffico locale rimarrà rallentato, ricordando ancora una volta quanto sia vulnerabile il sottosuolo romano.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente
Anche un piccolo contributo fa la differenza
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati