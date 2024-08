Torna lo spettro dei Blackout nella Capitale: tra furti di cavi e sovraccarichi di corrente

Roma è tornata a fare i conti con il terribile incubo dei blackout, con segnalazioni di disservizi elettrici che si sono moltiplicate negli ultimi giorni.

I residenti di vari quartieri, da Corviale al Centro, fino al Quadraro, hanno lamentato interruzioni della corrente, con alcune aree che hanno dovuto fare i conti con interruzioni prolungate e, in un caso, un possibile furto di cavi da una galleria sotterranea.

Il caso più grave riguarda una galleria sotterranea in via dei Fontej, dove il problema ha causato almeno 10 ore senza elettricità per abitazioni e negozi.

I tecnici di Areti sono intervenuti sul posto, ma al momento non è chiaro se il disguido sia dovuto a un guasto o a un furto di cavi.

I residenti, rimasti senza corrente dalle 01:00 del 1° agosto, hanno visto il ritorno della luce solo intorno alle 10 del mattino.

Non solo via dei Fontej: anche zone come Castel di Leva, Divino Amore, Fioranello e Appia Nuova verso Ciampino hanno subito cali di corrente. Areti ha avvertito che potrebbero verificarsi ulteriori problemi di elettricità in queste aree e nei dintorni a causa di un guasto.

I problemi non si limitano ai quartieri periferici: anche il centro storico ha subito disagi, con interruzioni di corrente in Largo Corrado Ricci e via Cavour, in zona Monti. Qui, venerdì scorso, i residenti sono rimasti senza elettricità per cinque ore.

Cosa sta dietro a questa serie di blackouts? Areti, ha spiegato che l’aumento delle temperature ha fatto lievitare la domanda di energia elettrica, raggiungendo circa 2.000 MW, un livello in linea con i consumi degli anni passati. Questo improvviso picco di richiesta ha sovraccaricato la rete, aggravato dalle alte temperature, e ha causato alcuni distacchi elettrici.

Per far fronte a questi problemi, Areti ha lavorato incessantemente per rinforzare l’infrastruttura elettrica della città. Negli ultimi dodici mesi, sono stati potenziati e ampliati 700 cabine secondarie e 270 km di reti di media e bassa tensione. Nonostante questi sforzi, Roma continua a fare i conti con l’incubo dei blackout.

