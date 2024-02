Torneo Sei Nazioni, “Roma Gioca Sostenibile”

Inizia il torneo Guinness Sei Nazioni e Sabato 3 Febbraio 2024 i campioni dell’Italrugby scendono in campo contro L’Inghilterra allo Stadio Olimpico.

Come lo scorso anno, la competizione sportiva si caratterizza per l’attenzione rivolta alla sostenibilità ambientale.

Anche Roma Servizi per la Mobilità scende in campo per spingere i tifosi a raggiungere l’impianto tramite il trasporto pubblico, a piedi, in bicicletta o con i mezzi in sharing.

Leggi con attenzione la GUIDA #ROMAGIOCASOSTENIBILE e SCARICA LA MAPPA per raggiungere lo Stadio in modo sostenibile.

Se sei un ciclista, avrai a disposizione i parcheggi presidiati di via Franchetti e di via Nigra, attrezzati con le rastrelliere acquistate da Roma Capitale e raggiungibili attraverso il percorso ciclabile indicato nella mappa.