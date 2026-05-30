Torpignattara, 40enne fissa una ragazza su un bus : 23enne presa a pugni dopo un rimprovero

Un viaggio notturno a bordo dei mezzi pubblici si è trasformato in un incubo per una passeggera nel quadrante orientale della Capitale.

Nel corso della notte, il quartiere di Torpignattara è stato teatro di una violenta aggressione consumatasi all’interno di un autobus di linea dell’Atac, dove una ragazza di 23 anni è stata colpita al viso da un passeggero dopo aver tentato di difendersi da un atteggiamento molesto e insistente.

La grave violenza è stata interrotta grazie alla prontezza del conducente del mezzo pubblico, che ha arrestato la marcia all’altezza di via Filarete per consentire il blitz dei militari dell’Arma.

Lo sguardo fisso e la reazione improvvisa

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la giovane era salita a bordo del bus partito dal capolinea della stazione Termini.

Durante il tragitto, la ventitreenne ha notato la presenza di un uomo che la osservava in modo insistente e prolungato, generando in lei una forte sensazione di disagio.

Dopo aver sopportato l’atteggiamento per alcuni minuti, la ragazza ha deciso di affrontare l’individuo, invitandolo con fermezza a interrompere quel comportamento.

Di fronte al richiamo, l’uomo ha reagito con un’improvvisa e sproporzionata fiammata di violenza: si è alzato e ha sferrato un violento pugno al volto della ragazza, per poi tornare a sedersi sulla poltroncina del mezzo pubblico in totale stato di apparente serenità, come se nulla fosse accaduto.

L’allarme dell’autista e le cure in ospedale

Nonostante lo shock e il forte dolore, la ventitreenne è riuscita a raggiungere la cabina di guida, richiedendo l’aiuto del conducente Atac.

L’operatore ha mantenuto il sangue freddo e ha inoltrato la segnalazione d’emergenza attraverso la centrale operativa del Numero Unico 112, descrivendo la situazione di pericolo a bordo.

In pochi minuti, una pattuglia dei Carabinieri della Stazione Roma Cinecittà ha intercettato e affiancato l’autobus in via Filarete, salendo a bordo e bloccando immediatamente il sospettato prima che potesse tentare la fuga o aggredire altri passeggeri.

La vittima è stata presa in carico dal personale sanitario del 118, giunto sul posto con un’ambulanza, e successivamente trasferita in codice giallo presso il pronto soccorso del Policlinico Casilino, dove ha ricevuto le cure mediche necessarie per i traumi riportati al volto.

L’aggressore, identificato in un cittadino nigeriano di 40 anni, disoccupato e con precedenti specifici nei registri delle forze dell’ordine, è stato condotto in caserma e deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di lesioni personali.

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