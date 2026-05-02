Torre Spaccata: rompe il naso alla compagna durante una lite in discoteca

Doveva essere un fine settimana all’insegna del relax nella Capitale, ma si è trasformato in una vicenda drammatica segnata da violenza e conseguenze gravissime.

Una coppia di origine sudamericana, da tempo residente in Italia, è finita al centro di un episodio che ha portato lei in sala operatoria e lui in carcere.

L’allarme è scattato alle prime ore del mattino in zona Torre Spaccata, a Roma, quando una segnalazione al numero di emergenza ha indicato una violenta aggressione in strada.

Gli agenti del VI Distretto Casilino, intervenuti rapidamente, si sono trovati davanti a una scena evidente: una donna ferita, con il volto insanguinato, assistita da alcuni presenti. Poco distante, il compagno — un uomo di 33 anni — stava tentando di allontanarsi.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tra i due la relazione era già compromessa, anche a causa della volontà della donna di interrompere il rapporto.

La serata, trascorsa in un locale notturno, sarebbe degenerata durante il rientro.

A bordo dell’auto su cui viaggiavano con altre persone, sarebbe scoppiata una lite accesa, tanto da costringere il conducente a fermarsi e farli scendere.

Una volta in strada, la situazione è precipitata. Nonostante il tentativo di alcuni conoscenti di intervenire per evitare il peggio, l’uomo avrebbe aggredito la compagna, colpendola con violenza al volto.

Le condizioni della donna sono apparse subito serie. Trasportata d’urgenza in ospedale, i medici hanno riscontrato la frattura delle ossa nasali. Le lesioni riportate hanno reso necessario un intervento chirurgico e comportato una prognosi superiore ai quaranta giorni.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali gravissime aggravate. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il fermo è stato convalidato e per il 33enne si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli, dove resta a disposizione della magistratura.

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