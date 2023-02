Tra i pericoli nel V Municipio ci sono anche i marciapiedi ammalorati

Nel video uno dei tanti marciapiedi ammalorati del territorio municipale a causa di una ormai trentennale e anche di più, mancata manutenzione.

Tra qualche settimana dovrebbe essere esecutivo il nuovo Bilancio capitolino e quelli derivati dei Municipi. Il V dovrebbe avere nel relativo capitolo di spesa 750.000 euro e la possibilità di una accensione di mutuo per altri 750.000. Ad oggi però non ci sembra che né dalla Giunta e né dalle Commissioni competenti siano stati stabiliti criteri e priorità sui quali operare.

Sarà rifatto ad esempio il marciapiede di via dei Castani che cittadini e commercianti aspettano ormai fin dai tempi dei primi insediamenti del popoloso quartiere? Certo un rifacimento di sana pianta mangerà inevitabilmente gran parte delle risorse. Discorso e importi diversi saranno invece necessari per fare interventi leggeri, come può essere il semplice tappetino del marciapiede che abbiamo immortalato nel video. Serve però sapere, serve conoscere progetti, programmi e priorità che la giunta guidata da Mauro Caliste vorrà darsi di fronte all’esigenza dei cittadini di poter camminare in modo sicuro sui marciapiedi dei nostri Quartieri.

Insomma allo slogan del nostro presidente “laStradaGiusta” vorremmo che si aggiungesse anche quella di #MarciapiediSicuri … si può fare!

