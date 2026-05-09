Tragedia a Guidonia: uomo trovato privo di sensi davanti casa, muore in ospedale

Una mattina che nessuno avrebbe voluto vivere ha scosso il piccolo comune di Guidonia Montecelio. Giustino Perrone, 58 anni, è stato trovato privo di sensi davanti alla sua abitazione nelle prime ore di sabato 9 maggio. I soccorsi sono stati immediati, ma purtroppo ogni tentativo di salvarlo si è rivelato vano.

Il dramma e i soccorsi

A dare l’allarme sono stati passanti e vicini, che hanno notato l’uomo riverso a terra davanti al portone.

Il personale del 118 è arrivato rapidamente sul posto, prestando le prime cure e trasportando Perrone con urgenza all’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Nonostante l’impegno dei medici, che hanno tentato a lungo di rianimarlo, l’uomo è deceduto poco dopo il suo arrivo.

Indagini e prime ricostruzioni

Sul caso indagano i Carabinieri della Tenenza di Guidonia, intervenuti su segnalazione del personale sanitario. Dai primi accertamenti esterni e dai rilievi medici, non sarebbero emersi segni di violenza né traumi riconducibili a un’aggressione.

La morte sembra quindi imputabile a cause naturali: un improvviso arresto cardiaco avrebbe colto Perrone mentre rientrava o stava uscendo da casa.

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