Tragedia a viale Marconi: scontro fatale tra due moto, muoiono due 22enni

Un impatto violentissimo, poi il silenzio rotto soltanto dalle sirene dei soccorsi. È accaduto nella tarda serata di domenica 10 maggio tra viale Marconi e via Pincherle, dove due ragazzi di appena 22 anni hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale che ha sconvolto il quadrante sud della Capitale.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 21:40, all’altezza dell’incrocio tra le due arterie. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, a scontrarsi sarebbero state due motociclette di media cilindrata: una Himalayan Scram 411 proveniente da via Pincherle e una Triumph 400 che percorreva viale Marconi.

Alla guida dei mezzi due coetanei romani: uno residente nella zona di Prima Porta, l’altro nel quartiere Gianicolense. L’urto è stato devastante.

I due giovani sono stati sbalzati sull’asfalto dopo l’impatto e per loro non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118, arrivati in pochi minuti, hanno tentato a lungo le manovre di soccorso, ma hanno potuto soltanto constatare il decesso di entrambi.

La zona è stata immediatamente chiusa al traffico per consentire i rilievi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri delle stazioni San Paolo ed Eur, mentre la ricostruzione della dinamica è affidata agli agenti della Polizia Locale dell’VIII Gruppo Tintoretto.

Gli investigatori stanno cercando di chiarire le cause dello schianto, verificando eventuali mancate precedenze, velocità sostenuta o altri elementi che possano aver contribuito alla tragedia.

L’incidente di viale Marconi arriva al termine di un fine settimana drammatico sulle strade romane.

Nelle ultime ore altri due gravi sinistri hanno provocato ulteriori vittime: sul Grande Raccordo Anulare un ragazzo di 27 anni è morto in seguito a uno scontro tra automobili, mentre nella zona di Tragliatella, al confine con Fiumicino, il motociclista Simone Contadellucci ha perso la vita dopo un impatto con un’auto.

Un bilancio pesantissimo che riaccende ancora una volta il tema della sicurezza stradale nella Capitale.

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