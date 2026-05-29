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Tragedia su via Ostiense: scontro tra auto e moto all’altezza di Eur-Magliana, muore 22enne

L'impatto fatale nel pomeriggio tra una Toyota e una Kawasaki. Inutili i soccorsi per il giovane motociclista. Ferita la conducente dell'auto

Giorgio Terra - 29 Maggio 2026

Un pomeriggio di sangue torna a macchiare le strade della Capitale, stroncando una giovanissima vita sull’asfalto del quadrante meridionale della città.

Nel corso del pomeriggio odierno, un gravissimo incidente stradale si è consumato lungo la via Ostiense, nelle immediate vicinanze dello snodo ferroviario e della stazione metropolitana Eur-Magliana.

L’impatto, violentissimo, ha coinvolto un’autovettura e una motocicletta, provocando il decesso sul colpo del centauro.

La vittima è un ragazzo italiano di appena 22 anni. Secondo i primi riscontri, il giovane si trovava alla guida di una moto Kawasaki Z500 quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una Toyota Yaris.

I tentativi di rianimazione effettuati dal personale medico del 118, giunto tempestivamente sul posto, si sono purtroppo rivelati vani a causa dei gravi traumi riportati nell’impatto e nella successiva caduta.

immagine di repertorio

I rilievi della Polizia Locale e i test di rito

Al volante dell’utilitaria si trovava una donna italiana di 34 anni. Sotto shock ma cosciente, la conducente è stata soccorsa dai sanitari e trasferita in codice giallo presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini.

Come previsto dai protocolli di legge in caso di sinistri stradali con esito mortale, l’automobilista verrà sottoposta in ospedale agli esami tossicologici e alcolemici per verificare l’eventuale presenza di sostanze alteranti nel sangue al momento dell’impatto.

L’intera area interessata dall’incidente è stata transennata e messa in sicurezza per consentire i rilievi tecnici e planimetrici. Sul posto sono intervenute molteplici pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, appartenenti al IX Gruppo Eur, che hanno gestito la viabilità ed eseguito i primi riscontri scientifici.

Dinamica al vaglio degli investigatori

I caschi bianchi hanno provveduto al sequestro giudiziario di entrambi i mezzi coinvolti, che rimarranno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per eventuali perizie cinematiche volte a stabilire la velocità dei veicoli e i punti di contatto della collisione.

Le indagini sono tuttora in corso per ricostruire con esattezza l’esatta dinamica del sinistro, definire le responsabilità e capire se all’origine del tragico scontro vi sia stata una mancata precedenza, una manovra azzardata o una distrazione.

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