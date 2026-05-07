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Tranvia Togliatti, sprint notturno per il Pnrr: scattano i cantieri agli incroci tra Colli Aniene e Tiburtina

Dall'11 al 16 maggio, il quadrante tra viale Palmiro Togliatti e i quartieri Colli Aniene e Tiburtino sarà interessato da lavori urgenti per l'adeguamento dell'illuminazione pubblica e dei sottoservizi

Redazione - 7 Maggio 2026

La corsa contro il tempo per consegnare alla città i 5,6 chilometri della nuova Tranvia Togliatti entra in una fase cruciale. Per non mancare la “milestone” europea del 30 giugno, termine ultimo fissato dal Pnrr, i cantieri non si fermano.

Dall’11 al 16 maggio, il quadrante tra viale Palmiro Togliatti e i quartieri Colli Aniene e Tiburtino sarà interessato da lavori urgenti per l’adeguamento dell’illuminazione pubblica e dei sottoservizi.

Interventi lampo e operai al lavoro sotto le stelle

Per limitare il caos in un’arteria vitale per la mobilità romana, il IV Municipio ha annunciato che i lavori, curati da Areti, verranno eseguiti esclusivamente in orario notturno.

L’obiettivo è preparare la rete elettrica a servizio della nuova infrastruttura impattando il meno possibile sui flussi di traffico diurni, pur con inevitabili riflessi sulla sosta e sulla viabilità locale.

La mappa dei disagi: divieti e restringimenti

Il cuore dell’intervento riguarderà l’incrocio tra viale Palmiro Togliatti, via Sacco e Vanzetti e viale Ettore Franceschini. Ecco le principali modifiche alla viabilità:

  • Viale Sacco e Vanzetti: Scatta il divieto di sosta e fermata su entrambi i lati della carreggiata (dalla fermata bus all’incrocio con la Togliatti). Sono esclusi dal divieto solo i mezzi ATAC. La carreggiata subirà restringimenti nei punti interessati dagli scavi.

  • Viale Palmiro Togliatti: Restringimenti di carreggiata previsti sui rami di collegamento tra le due direzioni di marcia, in corrispondenza degli incroci con via Sacco e Vanzetti e viale Franceschini.

  • Viale Ettore Franceschini: Riduzione della sede stradale in prossimità dell’intersezione con la Togliatti, in direzione viale Battista Bardanzellu.

Due fasi per la nuova rete

Il cronoprogramma dell’opera è diviso in due momenti distinti. Nella prima fase i tecnici procederanno con l’allargamento tecnico delle sedi stradali e gli scavi necessari per la nuova rete elettrica.

La seconda fase sarà dedicata al ripristino del manto stradale con l’asfaltatura. Ogni step avrà una durata compresa tra i 2 e i 5 giorni, garantendo una chiusura rapida del cantiere entro la settimana.

Questa accelerazione è fondamentale per permettere alla tranvia di rispettare i paletti di Bruxelles e consegnare ai quartieri della periferia est un’infrastruttura moderna e integrata, capace di collegare in modo rapido e sostenibile diverse zone della Capitale.

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