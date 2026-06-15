Trastevere blindata dalla Polizia per il weekend: arresti, denunce e maxi-stangata da 20.000 euro a un locale

Un fine settimana di presidio serrato e tolleranza zero nel cuore pulsante della nightlife romana.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno fatto scattare un imponente servizio straordinario di controllo del territorio nel rione Trastevere, stringendo d’assedio le piazze e le vie storiche maggiormente colpite dai fenomeni di degrado, spaccio di stupefacenti, risse e abusivismo commerciale che storicamente caratterizzano la movida del fine settimana.

L’operazione, pianificata dalla Questura di Roma e coordinata sul campo dal Commissariato di P.S. Trastevere, ha visto l’impiego di pattuglie appiedate e autoradio lungo un perimetro ad altissima densità di giovani e turisti.

I controlli hanno passato al setaccio l’asse compreso tra piazza Trilussa e ponte Sisto, estendendosi a piazza Sonnino, alla scalinata del Tamburino, a piazza San Calisto, piazza Santa Maria in Trastevere e viale di Trastevere.

Il Bilancio Operativo: Manette per Droga e Cibo Spazzatura

Il bilancio complessivo dell’attività di prevenzione fotografa un rione sotto stretta sorveglianza:

Oltre ai controlli di routine su strada – che hanno portato all’identificazione di 91 persone e alla verifica di 5 autovetture – i poliziotti hanno fatto scattare un arresto in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti. Due, invece, sono state le denunce a piede libero destinate alla Procura della Repubblica: la prima per il reato di ricettazione e la seconda per frode in commercio.

Blitz nel Locale di Viale Trastevere: Lavoro Nero e Alimenti Sequestrati

I riscontri più pesanti sotto il profilo amministrativo hanno riguardato la tutela dei consumatori e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli agenti hanno fatto irruzione in un’attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande situata in viale di Trastevere, riscontrando uno scenario di diffusa illegalità sia strutturale che contrattuale.

Il Report dell’Ispezione

All’interno del locale sono stati individuati diversi dipendenti impiegati completamente in nero, privi di qualsiasi tutela assicurativa e previdenziale. Le verifiche nelle cucine e nei magazzini hanno poi fatto emergere violazioni gravissime della normativa europea HACCP: totale assenza di schede di tracciabilità delle materie prime, sporcizia e scarsa igiene.

L’ispezione si è conclusa con l’elevazione di cinque sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 20.000 euro. Gli agenti hanno inoltre proceduto al sequestro e all’immediata distruzione di circa 4 chilogrammi di prodotti alimentari di dubbia provenienza e potenzialmente nocivi.

I verbali e gli atti del blitz sono stati inoltrati agli uffici ispettivi della Asl competente per valutare l’immediata sospensione della licenza commerciale e la chiusura dei cancelli del locale.

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