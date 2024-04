Tratto del GRA chiude per una notte: traffico deviato

Durante la notte del 4 Aprile 2024, si terrà un’esercitazione con simulazione di un’emergenza all’interno della galleria Selva Candida, nella carreggiata esterna del grande raccordo anulare.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni la strada sarà temporaneamente interdetta al traffico la carreggiata esterna del GRA, all’altezza del km 7,000, dalle 22:30 fino al completamento delle operazioni, mentre il traffico sarà deviato in carreggiata interna tramite bypass.

Le prove coinvolgono la catena di allertamento e l’intervento diretto degli enti di soccorso in caso di eventi nelle gallerie. Lo scenario prevede la simulazione di un incidente in galleria con principio di incendio e coinvolgimento di un autobus, autovetture e presenza di feriti.

Saranno quindi attivate, con il coordinamento operativo dei vigili del fuoco e del 118, le squadre di pronto intervento che assicureranno il soccorso ai feriti, la messa in sicurezza della galleria, compreso lo spegnimento dell’incendio, e l’evacuazione di eventuali automobilisti ancora presenti all’interno del tunnel. Infine, saranno rimossi i veicoli incidentati e la strada sarà riaperta al traffico.

Parteciperanno Anas, Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e il 118, con il coordinamento della Prefettura di Roma. Nei giorni seguenti verrà eseguito in Prefettura il debriefing dell’esercitazione tra tutti gli enti di soccorso coinvolti per una valutazione congiunta del risultato delle azioni messe in campo ai fini di un consolidamento o di una ottimizzazione delle procedure

