Tre eventi gratuiti a Colli Aniene con Vivendo Festival 

Vivendo Festival arriva finalmente anche a Colli Aniene con tre spettacoli gratuiti programmati nell’area verde di Piazzale Loriedo. Un’area in stato di abbandono dimenticata dalle istituzioni che si ricordano di lei solo quando può essere sfruttata per gli eventi municipali. Che poi detta area, nel resto dell’anno, è soggetta ad occupazioni e vandalismo, non importa proprio a nessuno. Ma prendiamoci pure le briciole del poco che ci viene dato e godiamoci queste tre giornate di spettacolo.

Si inizierà venerdì 30 alle 21,00 con il PUCCINI GALA ossia un omaggio al grande compositore nel centenario della morte. La manifestazione proseguirà sabato 31 agosto con IVOICE CONTEST, la fase finale di un concorso musicale per giovani talenti. La programmazione si concluderà domenica 1° settembre con GENERAZIONI DI FENOMENI a cura di Tribute Band Stadio.

Tutti gli spettacoli di Vivendo Festival sono stati organizzati grazie al sostegno del Municipio 4 dall’Associazione IDS Imprenditori di Sogni.

