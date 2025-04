Riaperta via Sestio Menas: fine di un incubo lungo un anno

A un anno esatto dal crollo che ha inghiottito l’asfalto, via Sestio Menas riapre finalmente al traffico. Una ferita profonda – letteralmente – che per dodici mesi ha segnato il confine tra il Municipio V e il VII, costringendo residenti e commercianti a fare i conti con disagi, deviazioni e incertezze.

Era il 28 marzo 2024 quando, all’improvviso, il terreno ha ceduto. Una voragine enorme, 9 metri per 14, con una profondità di oltre 12 metri, si è spalancata sotto le ruote della città, lasciando emergere un problema ben più profondo: lo stato delle infrastrutture sotterranee.

Da quel momento è scattata una corsa contro il tempo. In campo sono scesi i tecnici del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici (Dilp), la Protezione Civile, Acea, Italgas, Fibercoop e altri gestori di sottoservizi.

Un’operazione di recupero ad altissima complessità, che ha richiesto un anno di lavori, 3 campagne di indagini, 11 stendimenti geofisici con rilievo laser 3D, 40 sondaggi, e soprattutto un coordinamento continuo tra enti pubblici e privati.

Ma oggi quella voragine è solo un ricordo. Al suo posto, una strada completamente riqualificata: nuova pavimentazione in asfalto, segnaletica rifatta, marciapiedi sistemati e sottoservizi ripristinati.

E sotto quella superficie liscia, un lavoro immenso: oltre 2.600 metri cubi di riempimenti, portati a termine con l’aiuto di circa 200 betoniere.

Un intervento da mezzo milione di euro (e non solo)

I costi non sono stati secondari. Il solo intervento del Dilp è valso circa 500mila euro, a cui vanno aggiunti gli investimenti delle aziende coinvolte per la riparazione e la messa in sicurezza delle proprie reti.

Acea ha ripristinato le condotte idriche e fognarie, mentre Italgas ha ricostruito il tratto della propria tubazione danneggiata dal crollo. Alla fine, ogni dettaglio è stato riportato a norma: dalle acque reflue alla sicurezza pedonale.

Una sinergia corale per un’opera invisibile ma fondamentale

A rendere tutto possibile è stato un lavoro corale. Il Dilp ha diretto le operazioni, in stretto contatto con la Protezione Civile di Roma Capitale. I Municipi V e VII sono stati presenti in tutte le fasi del cantiere, informando cittadini e garantendo un canale diretto tra amministrazione e territorio.

Ma più di ogni altro dato, è il ritorno alla normalità a segnare la riuscita dell’opera. Via Sestio Menas torna a essere ciò che deve essere: una strada, un collegamento tra quartieri, un tratto di città vivo e funzionante.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.